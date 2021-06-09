政府推12歲以上學童打新冠疫苗　科學委員會列4大原因鼓勵接種

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-09 21:48

衛生防護中心轄下兩個科學委員會今日（9日）舉行聯席會議，討論青少年接種疫苗事宜。衛生防護中心總監林文建、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌在記者會上表示，逾4成受感染兒童沒有病徵，容易在社區中把病毒傳染開去，又列舉數據力證疫苗安全，以及提出原因鼓勵學童接種，若有7至8成學童完成接種，學校將有條件全面復常，到戶外進行劇烈運動時也不用戴口罩。

按圖即睇科學委員會主席劉宇隆提出4大原因鼓勵兒童接種：

+ 5 + 5 + 5

據政府的數據，截至6月3日，本地有11,800宗新冠肺炎的確診個案，17歲以下個案大約有970宗，當中698宗是本地感染。而兒童感染後沒有病徵的個案佔30%至40%，比成人的20%多，故較大機會把病毒傳染開去。

而劉宇隆亦提及全球已有13個國家容許12歲以上兒童接種復必泰疫苗，而美國現時有330萬、加拿大50萬人，以及新加坡20萬人已接種。他亦希望本地12歲以上兒童有機會接種。

+ 10 + 10 + 10

他提出4大原因鼓勵兒童接種：

1.保護自己、減少併發症

近日有兒童個案感染後出現嚴重併發症，出現溶血和免疫系統紊亂，需要使用類固醇和生物製劑。

另外有1個個案出現多系統性發炎綜合症。

如兒童得到有效保護，可減少嚴重併發症的風險

2.保護家中的長者和家人

如家中有不適宜打針的長者和家人，兒童得到保護效能之外，也能保護他們。

3.學校復常

如學童接種率達7至8成，學校可回復全面的面授課程，即使到戶外進行劇烈運動也不用佩戴口罩。

4.築成本地免疫屏障

學童人口佔本港人口不少比例，接種後有助築成有效的免疫屏障，抗拒外來傳染。

劉宇隆又羅列數據，表示疫苗的有效性達100%，安全性也是良好。而早前獲關注的併發心肌炎，亦只是在特定情況下發生，只要適當休息4至5天，在接種第3針後避免運動、多飲水，便會痊癒。

按圖即睇12至16歲青少年分別接種復必泰和科興疫苗後的反應：

+ 2 + 2 + 2

政府早前募集了12至16歲青少年分別接種復必泰和科興疫苗，每天也會在APP回覆反應。

復必泰組：

84人完成第1針

30人完成第2針

90%人手臂痛

大部分接種後1至2天感疲倦

出現頭痛

以上徵狀是常見，並且輕微

普遍休息2至3日便回復正常

科興組：

40多人完成第1針

未有人完成第2針

反應比復必復組輕微，獲得的抗體或較低

而該會聯同其他機構早前也在線上發問卷，發現700多名中學生想接種疫苗，約總回應人數的3成，主要因為擔心感染、希望保護家人，亦有47%中學生希望生活復常、40%中學想去旅行。而選擇不接種的中學生則是擔心疫苗的安全性。劉宇隆指自己作為兒科醫生，看到兒童在疫情期間欠候運動，體重提升5至8公斤，期望疫苗能令學生的生活和身體也變回健康。

科學委員會認為，打針屬於自願計劃，家長可以帶小朋友到疫苗接種中心打針，或者等待學校及政府的安排。惟安排涉及不同的機構，如學校有一定數量的學童接種，不排除會安排到校接種。

相關文章：新冠疫苗｜港大擬向本港中學發邀請信 招募3百名中學生接種疫苗

按圖即睇港大醫學院將就本地疫苗接種計劃展開6項研究：