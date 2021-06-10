新冠肺炎．6.10｜12歲以上下周可打針　學校接種達七成可全日上課

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 李恩慈 鄭翠碧 胡家欣 鄧穎琳 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-10 23:25

天水圍天盛苑三母女先後確診並驗出帶變種病毒Alpha（前稱英國變種病毒），衞生署仍未查出她們感染源頭，已向台灣方面索取當地的病毒基因排序，看看會否與今次的個案有關。她們百名密切接觸者，暫未有人確診。衞生防護中心周四(10日)公布，連續三日本地零確診，新增2宗確診個案，全部是輸入。 衛生防護中心轄下的兩個科學委員會昨會後公布，認同復必泰疫苗接種年齡降至12歲；政府今日公布接種安排，包括派員到校為師生接種及安排專車接載學生前往接種中心。

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【22:55】政府晚上再交代詳細指引，若學校以預約方式到接種中心，每個團體預約時段的參加人數應為20至30人；若選擇學校外展服務，每個疫苗接種日則最少要有300人報名。而無論選擇前者或後者，在打針日期起計兩周內，校方均不應安排其他疫苗接種活動。

新冠疫苗｜團體預約打針每時段最多30人 針後兩周不可打其他疫苗

【22:00】政府公布，截至晚上時，已有1,636,400人接種第一劑疫苗，而今日有38,100人接種疫苗，其中27,900人接種第一劑，當中13,800人打科興，14,100人打復必泰。而截至今日零時零分，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

新冠疫苗｜逾163萬人已打第一針 3.5萬人預約打針

【21:10】疫情未止，食物及衞生局向立法會提交的最新文件顯示，當局估計需申請23億元額外撥款，才能維持檢測服務至今年9月，當中包括近4000萬元用於「檢測結果的電話短訊安排」，而封區強制檢測就需700萬元。

另外，針對患有英國變種病毒的17歲少女及其兩名家人，當局已安排140人檢疫，又要求350名密切接觸者的同住家人接受強制檢測。

食衞局向立法會申請額外撥款23億 維持檢測服務至九月

【21:00】政府公布最新強制檢測名單，再多5間學校上榜，分別是：銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園、深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號香港基督教服務處石硤尾幼兒學校、油塘邨第2期福建中學附屬學校一年級、將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學四年級、田景邨中華基督教會蒙黃花沃紀念小學一年級。

強制檢測｜5間學校爆上呼吸道感染上榜 包括福小一年級生

【18:40】旅遊業繼續停頓，外遊遙遙無期。東瀛遊在疫情下為讓員工有收入開設網店販賣日、台、馬來西亞的商品，成為公司疫情下主要收入來源。東瀛遊執行董事袁灝頤指，零售店本只打算為過渡性質，但見反應不錯，今日（10日）把荃灣的旅行社店面改為實體店，零售業務將會成為長期發展，即使旅遊業復甦仍會繼續，亦會聘早前被遣散的導遊等員工，暫時聘回約20人。

東瀛遊進軍零售界料長遠發展 試業期營業額升四成 聘回導遊員工

東瀛遊EGL Market實體店今日開幕。（鍾妍攝）

【16:35】政府公布，隨着新加坡病疫情自六月初漸趨穩定，香港與新加坡兩地政府會因應新加坡疫情的最新發展，於七月初檢視雙邊「航空旅遊氣泡」的目標啓航日期，並公布下一步安排。

發言人強調，香港和新加坡兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，藉着「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。

旅遊氣泡︱新加坡疫情漸趨穩定 7月初公布啟航日期

【16:20】楊潤雄被問到普通話及簡體字學習問題，他指現時普通話已是本港教育課程一部份，亦鼓勵學生學習繁體字後也要學習簡體字，認為學習普通話和簡體字對學生是「百利而無一害」，因為本港與大灣區的接觸可預見是愈來愈多。

【16:15】聶德權指，現時政府購入的科興及復必泰疫苗，數量夠全港市民接種，會繼續密切留意來貨量，安排補貨安排，而復必泰疫苗現時在港存貨不足50萬劑。

陳肇始指出，打針可以提供提高接種者免疫力對抗病毒，是保護自己的長遠方法，檢測則是減低感染風險，「打針同檢測唔係可以做交換，雖然檢測可以畀我地知道有冇風險，但檢測都唔可以保護，唔係提高免疫力，所以最好、唯一辦法都係接種疫苗。」

【16:00】楊潤雄指，學校內的疫苗接種比率，倘達至7、8成，的確在今日而言是有條件恢復全日上課安排。他指，稍後會有相關的公布，強調接種疫苗「係保護自己、家人，亦是社會責任的實踐，唔好諗歧視，應該係為社會整體利益做野既時候。」

倘若有教師因身體原因確實不能打針，恆常檢測是一個同樣可增強安全性或對其他人的保障，會繼續詳細考慮相關安排。

【15:45】聶德權重申，9月底所有社區接種中心都會關閉，之後只得私家診所可接種科興疫苗，至於是否仍有地方可接種復必泰疫苗，則要視乎場地安排，但可以肯定是整體接種能力必定大降。他又指，如果要打復必泰：「8月底要打第一針喇，呢個係我嘅訊息。」

至於是否要令疫苗接種副作用的訊息公布更加透明，聶德權解釋，經過幾個月運作後，要調整公布策略，例如死亡個案但未確立因果關係，過去經驗可見到無因果關係，故改為再再於第一時間公布，「唔係唔公布。」他又指，政府7月開始會每周有新聞稿，交代過去一個星期接獲的異常事件報告，打針同冇打針比率都會列出，「睇到成個圖畫，唔會見到樹木見唔到樹林，仍然係公開、開放。」

袁國勇倡政府續公布疫苗死亡事件 聶德權：非不公布只是調整方式

【15:35】教育局局長楊潤雄指，正如專家所提出，如果學校內的接種率達七至八成，是有條件可重啟「全日上課」，但亦要視乎社會的疫情發展，「如果全港市民都一齊打針，疫情會更受控，更有條件令學校恢復正常活動。」

【15:30】食物及衞生局局長陳肇始表示，根據復星醫藥提交的數據，復必泰疫苗有顯著作用，抗體較成年人高，能夠有100%預防發病。而多個海外藥物監管機構，包括加拿大、美國、歐盟、新加坡等，都已降低接種年齡，亦證明效益大於風險。

她又呼籲學校積極參與，盡早接種疫苗，昨日已去信醫學院院長，及相關學系系主任，呼籲同學返母校分享經驗、釋除疑慮。至於會否再降低復必泰接種年齡，則要視乎藥廠未來提交的數據。

【15:20】政府舉行記者會，交代最新疫苗接種安排。

公務員事務局局長聶德權表示，疫苗接種計劃已展開了105日，並已於6月3日降低復必泰疫苗的接種年齡至12歲。經調整後，全港適合接種疫苗人口會增至680萬。他宣布，會有三個途徑為學童接種疫苗。

第一個方法是明日(6月11日上午9時起)，自行在政府的預約系統網站，預訂日期接種疫苗。第二個方法是特別預約接送服務，安排接載學生到社區中心接種；第三個方法是外展接種服務，由政府派員到學校打針。他特別提醒，打針學童需要帶同家長同意書到接種中心打針，同意書範本已在政府網站下載。

聶德權指，不少接種中心與學校距離近，部份可行過去或只是20分鐘車程，中心有專業團隊駐場提供服務，會為學校預留時間，由政府安排校巴，接送教師、學生、家長，往返學校及接種中心，是方便和富有有彈性的安排。至於外展接種服務，只要達一定數量教職員、學生、家長接種，學校有適合場地有校工清潔，可安排接種中心職員到校打針。

聶德權指，政府會在稍後向所有中小學發信，講解有關安排，最快6月21號開始，可接載教職員、學童、家長到中心打針，外展打針服務則最快於6月28日為學校提供服務。他說，截止今午一時，已有162萬1200名市民接種一劑，佔全港人口24.7%，但遠遠不足達至群體免疫，「仲有一大段距離，我哋冇空間用多個69日慢慢接種疫苗。」

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我哋已表明喺9月後，嗰29間疫苗接種中心會完成佢工作，屆時主要係私家醫生會繼續提供科興疫苗，或者有啲特定群組需要接種復必泰先會安排。 食衞局局長陳肇始發「最後通牒」

新型肺炎就好似天上一年，人間已十年，很可怕。想想四個月發生嘅事有幾多，仲唔更改？......長者如果係好精神，80幾歲長者很多都好精神，跑來跑去，都有打復必泰，也有打科興。最好嘅疫苗係打咗入手臂嗰種，自己選擇認為適合自己嘅。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋修改安老院舍接種疫苗指引

特定群組9月後仍可打復必泰 消息：供醫管局部份病人覆診時打針

【12:30】食物及衞生局局長陳肇始昨日（9日）表示，社區疫苗中心在9月底結束運作後，將主要由私家醫生為市民接種科興疫苗，只有特定群組可接種復必泰疫苗。消息指，特定群組為部份醫管局病人，當局將運送復必泰疫苗到醫院或門診，讓他們覆診時打針。

【11:30】今午公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始教授和教育局局長楊潤雄將會就學童疫苗接種安排見記者。消息指，學校最快可以明天起為學童預約，並於下周一（14日）開打。



另外，學校人數如超過300人（包括師生和家長），則可預約疫苗接種外展服務，到校打針。屆時會有醫藥駐場，但亦要視乎學校環境。

而若每次接種人數為20至30人，公務員事務局將會安排車輛接載學生到接種中心打針。

新冠疫苗｜高永文：疫苗保護期料不足一年 群體免疫不可拖延接種

【14:15】​衞生署衞生防護中心公布，今增兩宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計11 875宗（包括11 874宗確診個案和一宗疑似個案）。兩名患者均為輸入個案，分別是一名20歲男子（#11874）、由英國抵港後檢測時發現的；另一名是51歲男子，從毛里塔尼亞抵港，並於大角咀香港旺角帝盛酒店檢疫時確診。

今增2宗輸入個案 二人均帶變種病毒 連續3日本地零確診

政府突擊檢查大角咀維港灣6座 查核400住戶 12人違強制檢測公告

【11:51】港鐵奧運站上蓋維港灣6座早前有外傭確診N501Y變異病毒株，港府於上月23日一度突襲封區，安排住戶強制檢測。事隔逾兩周，民政事務處今日（10日）到維港灣6座執法，檢查了約400名受檢人士，其中12人違反強檢公告，被罰款5,000元。

12歲下無疫苗數據 許樹昌：再降接種年齡尚早 未研降打科興門檻

【11:35】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨夜（9日）建議日後完成接種疫苗的非高風險抵港者可縮短檢疫期，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今早（10日）在港台節目表示，大部分人在接種認可疫苗14日後，產生的抗體水平不俗，而他們每隔兩、三日便要做檢測，認為病毒傳播風險不高。



許樹昌續指，目前未有12歲以下接種疫苗數據，談進一步放寬打針年齡門檻是言之尚早，委員會亦未研降低科興接種年齡。

天水圍變種病毒患者每朝搭嘉湖山莊居民巴士NR955 乘客要強檢

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疫下盂蘭勝會無法搭棚要取消 學者研勝會淵源：超渡墜海苦力亡魂

【08:00】新冠肺炎影響了不同宗教活動，去年於農曆7月盂蘭勝會大多因防疫規定，未能夠在公共地方搭棚而取消，使本已陷入青黃不接的盂蘭勝會，出現傳承困局。樹仁大學與長春社將於本周六（9日）舉辦「香港潮人盂蘭勝會漫畫和短片發佈會暨座談會」，冀以不同方法認識盂蘭勝會在香港的歷史，了解到盂蘭勝會不單有宗教意義，更有凝聚社區的功能。

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疫苗氣泡｜全港僅4間D類餐飲處所 包括四季酒店、The China Bar

【00:01】政府推出「疫苗氣泡」，把食肆分為4類，其中D類食肆可以舉行上限100人的宴會，每枱可坐最多8人並營業堂食至凌晨2時，惟要求所有員工接種兩劑疫苗滿14日，或每7日檢測一次。食環署昨日（9日）把全港營運C類及D類餐飲處所名單上載到專題網頁，當中全港只有4間食肆酒吧登記運作D類模式，當中以酒吧夜店為主，亦有四季酒店宴會廳。

食環署發言人指，食環署整理C類或D類餐飲處所後，會按地區把處所名稱及地址上載至「疫苗氣泡」專題網頁會不時更新，讓公眾搜尋。

▼食物環境衞生署公告C類餐飲處所名單▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．6.9｜增4輸入個案 專家：曾打流感針長者可打新冠疫苗

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