國安法一年｜盤點政壇大變局　泛民遭重創　數十主將陷囹圄

撰文： 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-25 07:00

《港區國安法》去年6月底在港頒布並實施，不論是泛民主派抑或本土陣營均遭受重創，多名泛民元老身陷囹圄，數十名民主派主將因初選案被還柙，數十名區議員因不同原因辭去或喪失區議員資格，更有人因政治因素離港無歸期，本文將盤點過去一年大變局。

▼▼▼初選案▼▼▼

立法會選舉原定於去年9月舉行，民主派在去年7月舉行初選，有近61萬名選民投票。惟警方今年1月以違反《國安法》拘捕55名參加初選人士，直至2月28日以「串謀顛覆國家政權」罪正式起訴其中47人，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，另外民主黨、公民黨亦有多人被控。47人中只有12名被告獲准保釋，包括鄭達鴻、劉偉聰、黃碧雲、林景楠、楊雪盈、李予信、呂智恆、何啟明、施德來、彭卓棋、柯耀林、鄒家成。

被控串謀顛覆國家政權、目前被還柙（35人）：戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、黃碧雲、馮達浚、劉澤鋒、毛孟靜、譚文豪、胡志偉、李嘉達、黃之鋒、譚得志、伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、譚凱邦、郭家麒、尹兆堅、吳敏兒、劉頴匡、何桂藍、范國威、梁國雄、陳志全、楊岳橋、林卓廷、岑敖暉、王百羽、余慧明

被控串謀顛覆國家政權、目前獲保釋（12人）：徐子見、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、劉偉聰、何啟明、施德來、柯耀林、林景楠、鄒家成、呂智恆、李予信

暫未檢控（8人）：關尚義、安德里、李芝融、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、李國麟、袁偉傑

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼區議員辭職潮▼▼▼

涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》上月21日刊憲，刊憲前至少約30名區議員因不同原因離任，包括拒絕宣誓、個人理由、因參與民主派「35+」初選涉違《國安法》被還柙及被判囚而喪失資格。特首林鄭月娥早前表示，待區議員辭職情況後穩定後安排宣誓，日前再指會爭取未來1個月內安排宣誓。

近日有消息流傳，若區議員曾作出三類行為將跌入DQ範圍，包括曾簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書、租借議員辦事處作初選票站等，預計約有200人會遭DQ。

《國安法》初選案（12人）：梁晃維（中西區）、鄭達鴻（東區）、徐子見（東區） 、李嘉達（觀塘）、譚凱邦（荃灣） 、伍健偉（元朗）、 王百羽（元朗）、林卓廷（北區） 、鍾錦麟（西貢）、范國威（西貢）、尹兆堅（葵青）、張可森（屯門）

+ 6 + 6 + 6

選舉呈請（2人）：李軒朗（九龍城）、洪駿軒（觀塘）

因缺席四個月以上喪失資格（1人）：許智峯（中西區）

因政治案件喪失資格（5人）：袁嘉蔚（南區，同涉初選案）、岑敖暉（荃灣，同涉初選案）、梁耀忠（葵青）、單仲偕（葵青）、梁凱晴（觀塘）

宣誓前辭職（26人）： 何致宏（中西區）、陳嘉佑（東區）、傅佳琳（東區）、曾因瑩（東區）、黃宜（東區）、畢東尼（觀塘）、陳嘉言（觀塘）、周琬雯（深水埗）、鄭梓健（黃大仙）、劉珈汶（黃大仙）、司徒博文（元朗）、杜嘉倫（元朗）、林淑菁（北區）、袁浩倫（北區）、丁仕元（沙田）、黃文萱（沙田）、黎銘澤（西貢） 、梁里（西貢）、黃潤達（葵青）、林名溢（大埔）、連桷璋（大埔）、胡耀昌（大埔）、姚躍生（大埔）、馬旗（屯門）、黃健菁（中西區）、吳兆康（中西區）

+ 25 + 25 + 25

▼▼▼退黨/退出原屬政團▼▼▼

多名捲入初選案的民主派人士選擇退黨及退出政壇，包括范國威、楊岳橋、譚文豪。此外，宣誓條例引發退黨潮，公民黨前後共有28名區議員退黨，包括荃灣區議會主席陳琬琛等，該黨至今只剩下5名區議員。另外，原本有19名區議員的新民主同盟亦有多人退黨，包括因參加初選被控違《國安法》的范國威、鍾錦麟、譚凱邦以及大埔區議員周炫瑋等，該黨現在只餘8名區議員。近日有消息指流傳，該黨或會解散減低政治風險，料本周內明朗化。

民主黨（2人）：張國昌（東區區議員）、許智峯（前立法會議員）

公民黨（30人）：陳淑莊（前副主席）、郭榮鏗（前法律界議員）、楊岳橋（前黨魁）、譚文豪（前副主席）、郭家麒（前立法會議員）、鄭達鴻（前副秘書長）、李軍澤（觀塘區議員）、冼豪輝（葵青區議員）、譚家浚（葵青區議員）、俞竣晞（南區區議員）、鄭文杰（黃大仙區議員）、黃家華（荃灣區議員）、李煒林（觀塘區議員）、黃文萱（前沙田區議員）、雷啟榮（沙田區議員）、劉珈汶（前黃大仙區議員）、李予信（東區區議員）、伍月蘭（深水埗區議會副主席）、 陳諾恒（沙田區議員）、陳琬琛（荃灣區議會主席）、余德寶（油尖旺區議會副主席）、王嘉盈（觀塘區議員）、劉家衡（深水埗區議員）、李俊晞（深水埗區議員）、張鈞翹（葵青區議員）、陸梓峂（沙田區議員）、麥梓健（沙田區議員）、李嘉豪（離島區議員）、陸靈中（荃灣區議員）、容詠嫦（離島區議員）

+ 12 + 12 + 12

新民主同盟（10人）：周炫瑋（大埔區議員）、 胡耀昌（前大埔區議員）、范國威（前西貢區議員）、 鍾錦麟（前西貢區議員）、譚凱邦（前荃灣區議員）、黎銘澤（前西貢區議員）、梁里（前西貢區議員）、馮君安（西貢區議員）、林少忠（西貢區議員）、黎煒棠（西貢區議員）

+ 2 + 2 + 2

人民力量（2人）：溫子眾（黃大仙區議員）、陳志全（前主席）

街工（2人）：梁志成（葵青區議員）、梁靜珊（葵青區議員）

工黨（6人） ：劉小麗（補選參選人） 、梁啟智（學者） 、林明恩（屯門區議員）、林健翔（屯門區議員）、吳敏兒（初選參選人） 、黎恩灝（前副主席）

職工盟（1人） ：吳敏兒（前主席初選參選人）

社區前進（1人）：林兆彬（油尖旺區議員）

▼▼▼離開香港或短期內不再回港▼▼▼

曾參加民主派初選、前立法會議員許智峯去年12月宣布離開香港，並退出民主黨，與家人先暫居英國。直至今年3月透露已轉抵澳洲，將全職投入國際游說工作，他當時稱暫未有申請政治庇護想法。另前香港眾志立法會議員羅冠聰去年流亡英國，在去年12月向英國申請政治庇護，4個月後獲批。羅冠聰在英國出席多場演說，希望其他國家繼續關注香港情況。

警方早前通緝涉嫌違反《港區國安法》而身處海外的人士，包括許智峯、羅冠聰、梁頌恆、「本土民主前線」前召集人黃台仰及「香港獨立聯盟」召集人陳家駒等約30名政界人士。

許智峯（前立法會議員）、羅冠聰（前立法會議員）、梁頌恆（前立法會議員）、郭榮鏗（前立法會議員）、張崑陽（民主派初選勝選人）、陳家駒（學生獨立聯盟前召集人）、劉康（前學生動源成員）、李軒朗（前九龍城區議員）、黎銘澤（前西貢區議員）、許穎婷（前學民思潮成員）、蕭若元（時事評論員）

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼國安法前後解散組織/團體▼▼▼

香港眾志：香港眾志於2016年正式成立，創黨主席羅冠聰出戰立法會港島區直選，成功以5萬票當選，惟因宣誓波喪失議員資格。周庭於2018年欲出戰立法會補選，惟遭褫奪參選資格。

2020年1月，香港眾志修改黨章，由「推動香港民主自決」改為「推動香港民主與進步價值」。2020年6月30日，在《國安法》生效前夕的上午，時任秘書長黃之鋒、常委羅冠聰、敖卓軒、成員周庭宣佈離任香港眾志的職務及退出香港眾志，眾志於當天下午宣布解散，並停止一切會務。

+ 2 + 2 + 2

香港民族陣線：「香港民族陣線」於2015年創立，以「民族自決」為綱領，從而實現香港獨立的理念。2018年9月，「香港民族陣線」宣布由梁頌恆擔任發言人。2020年6月30日，在《國安法》生效前夕，香港民族陣線宣布即日起遣散所有香港地區成員，包括發言人，維持海外分部運作。

學生動源 ：「學生動源」是主張香港獨立的學生組織，於2016年4月成立。組織在2020年6月30日《港區國安法》生效前夕宣布遣散香港地區成員，同時宣布設立海外分部。同年10月27日，前召集人鍾翰林、前成員何忻諾及陳渭賢被警方國家安全處拘捕，被指在社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《國安法》第21條，鍾翰林被還柙至今。

+ 4 + 4 + 4

學生獨立聯盟 ：「學生獨立聯盟」於2017年創立，稱成立目的為「聯合學界投入發展香港即將斷層的本土文化以及準備即將發生的大型抗爭」，召集人陳家駒在2020年6月28日宣布已離開香港，呼籲年輕人在「英美公佈逃走方案時留有用之身離開」，同月30日，「學獨聯」宣布解散。

維多利亞社區協會：「維協」於2016年成立，在今屆區議員取得三個議席，該組織在2019年曾遭建制報章狙擊，指他們與「獨人」合作和出席「獨派」活動。2020年6月30日，維多利亞社區協會宣布協會將暫停運作，直至另行通知，主席周世傑、時任中西區區議員何致宏及灣仔區議員李永財等人亦宣布退出協會。

灣仔起步：灣仔起步於2019年成立，由灣仔區議員楊雪盈牽頭，聯同多名政治素人，在2019年區選議會選舉取得6個議席。警方在2021年1月初以《國安法》拘捕55名民主派初選參選人和組織者，包括楊雪盈，同日「灣仔起步」宣布解散，並即日起停止運作，稱以其他方式延續並守護社區。

+ 8 + 8 + 8

民主動力：民主動力於2002年成立，以協調民主派參加立法會及區議會選舉為主要工作，各黨派均會派出代表參與民動工作及擔任執委。去年民主派初選，民主動力擔任初選協調人。2021年1月初，警方以《國安法》拘捕55名民主派初選參選人和組織者，當中包括召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟。2月27日，趙家賢宣布即日起停止運作並解散民主動力，稱在新時代政局下，民主動力協調等工作已完成歷史任務。

+ 16 + 16 + 16

十八區民主派聯絡會議：十八區民主派聯絡會議於去年2月成立，由十七區區議會正副主席及離島區議會民主派代表組成，旨在加強地區交流。十八區民主派聯絡會議在今年5月表示，過去一年各區地區民生議題均已有交流，聯絡會議亦到功成身退之時，宣佈停止運作。

民間集會團隊：2021年03月，在反修例期間舉辦多場集會的「民間集會團隊」宣佈解散。民間集會團隊表示，因初選案被還柙的團隊發言人劉頴匡透過律師傳話，宣佈民間集會團隊正式解散。

+ 4 + 4 + 4

新公務員工會：2021年1月16日，因反修例事件成立的新公務員工會宣布解散。工會當時解釋，由公務員宣誓快即實施，按政府說法，預計工會理事無法繼續再留在政府，認為須趁僅存時間，適當處理會員資料及物資，強調為保障會員資料，啟動解散工會是無奈但必要的做法。

+ 4 + 4 + 4

民間外交網絡：2020年6月30日，在《國安法》生效前夕，民主派初選勝選人張崑陽晚上在社交媒體宣布，為了保護同路人，即日起正式辭任民間外交網絡發言人，並決定解散該組織，他當時形容「風高浪急，我並不希望拖累任何人。如果中共需要對我興師問罪，就由我一人獨力承擔。」

朱凱廸新界西團隊：2021年5月，因初選案被還柙的前立法會議員朱凱廸宣布，地區團隊「朱凱廸新界西團隊」結束運作。朱凱廸發聲明指：「阿廸目前正被六宗刑事檢控纏身，包括《國安法》下的『顛覆國家政權』，相信有一段長時間都不得自由，之後亦不會繼續參政，經徵詢成員意見後，阿廸決定結束『新西團隊』。」朱凱廸表示，不會忘記與各位戰友一起奮鬥的美好時光，祝大家平安。

▼▼▼黎智英被捕/《蘋果》停刊▼▼▼

2020年8月，警方國安處以違反《國安法》、串謀欺詐及煽動罪拘捕壹傳媒創辦人黎智英，並對蘋果大樓進行搜查，其後獲准保釋離開。黎智英在同年12月再被捕，遭加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，首度被還柙不准保釋。直至2021年5月14日保安局局長李家超動用權力，凍結黎智英持有的公司股份，市值超過3億元，以及凍結他擁有的其他三家公司在香港銀行帳戶內的財產。

警務處國安處在6月17日以涉嫌「勾結外國勢力」拘捕5名《蘋果》高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，其後張劍虹及羅偉光被落案起訴。警方這次首度向法庭申請可檢取新聞材料手令，進入《蘋果日報》大樓展開搜查，並凍結其公司帳戶共1,800萬元資產。壹傳媒集團董事局其後公布，基於員工安全及人手考慮，決定昨日（24日）出版最後一份實體報紙，網站將於同日午夜後停止更新。