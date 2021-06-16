專訪︱劉兆佳：一國兩制為恐共者而設　批有人又要普選又反共產黨

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-16 07:00

「一個國家、兩種制度」，源於北京為實現和平統一和領土完整，解決包括香港問題在內而提出的構想，惟實施24年來遇到不少問題，有人認為香港「人心未回歸」，對中國共產黨心存芥蒂，如是者引發眾多政治矛盾。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》專訪時表示，中共早期已明白，基於歷史原因，港人對共產黨始終心存恐懼和芥蒂，所以才有「一國兩制」的主張，期望港人與中共可以互相尊重。只不過回歸以來，部分港人一直肆意挑動中共的底線在先，北京才會加強壓制。 他批評，有些反中分子既想中共「開綠燈」讓香港全面普選，但又要反對中國共產黨的管治、拒絕承諾維護國家安全，希望這些人「反省一下」。 中共建黨百周年．本地政界專訪系列之二

指香港不守紅線在先 中央忍不了始行動

首先，劉兆佳指「一國兩制」之所以出現，就是因為當年中共領導人知道香港人對共產黨有負面態度、恐懼和不清晰的地方，要處理恐共的情緒，讓香港保留資本主義制度以及原有的生活方式，但前提是香港不能損害國家的體制，兩種體制須「相互尊重，互不侵犯」。

不過他提到，回歸後有人在香港不斷挑戰中共權威，利用香港的「兩制」抹黑共產黨，聯同外部勢力做很多影響國家利益的事情，且一直變本加厲，「是香港自己沒有守紅線、違反規則在先，中央忍受不了才行動，壓制這些行為，中央一直守住『一國兩制』原則，起碼20年都沒有出過手，這已經是無與倫比的忍耐力。中央何時要你實行社會主義，一定要很愛中國共產黨，事事都跟從中央？是你們（港人）衝擊國家利益在先。」

劉兆佳提到，香港上一代有部分人親身經歷內地建國早年的政治動盪後，為逃避共產黨而來港，這批人先天已有反共意識形態，再通過在教育、媒體、宗教等平台，壟斷輿論氛圍，向下一代作一面倒的思想灌輸，「中央也不想讓人覺得在『干預一國兩制』，二十年來沒有和這些反共勢力鬥爭，但最後還是發現這種格局太有利反中力量，非出手不可。中央現時所做的事是defensive（防守性）的，維護自身利益，怎麼能當成offensive（攻擊性）？」

劉兆佳。（歐嘉樂攝）

想要政改又拒承諾維護國安 反中分子須反省

他又批評，部分人既想中央放手讓香港全面普選，但又拒絕承諾維護國家安全、做危害中國共產黨管治的事情：「你既向中央要求政改，但又不肯承諾維護國家安全，先反省一下吧！『一國兩制』本身就是讓你們那些恐共、疑共的人可在香港安身立命，那你也要先問自己，為何還要去破壞這個有利自己生存的格局？」

回歸後三次由本地啟動的政改，有兩次都因民主派和中央「傾唔掂數」而無法通過。劉兆佳批評，有些人既要中央「開綠燈」全面普選，但又反對中共管治、拒絕承諾維護國家安全。（資料圖片）

稱部分人反共情緒源於「心理不平衡」

劉兆佳相信，部分人對於中國共產黨的牴觸情緒，一定程度源於「心理不平衡」。他指中國發展迅速的同時，在國內以至國際間衍生不少意識形態的矛盾，導致港人對內地政治體制的戒心加劇：「很多人以往是『仰視』西方。但中國崛起後，於國際間引發不少矛盾衝突，中國發展得太快，以前他們『俯視』的內地人，現在變得強大起來，有些人無所適從、心理不平衡，一時之間接受不到，於是對共產黨更加反感。」

他又指，內地實行中國特色社會主義道路，改革開放發展至今，部分港人受到直接的利益威脅，如內地人才和企業的競爭、來港置業令樓市持續熾熱、競爭獎學金，旅客過多影響市民的社區生活等等，都對香港人造成「衝擊波」，加深他們對中國共產黨的反感。不過他相信，隨著香港與內地經濟合作關係加速推進，港人與中共的經濟利益愈趨一致，西方制裁中港引致港人蒙受損失，激發起民間對西方的不滿，上述對共產黨的牴觸情緒會逐漸減退。

▼共產黨成立百年 「中國共產黨與一國兩制」主題論壇▼

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料日後共產黨在港變積極 「執政黨無理由唔見得人」

基於二戰後國內政治形勢、回歸前數十年間中英雙方的交涉等歷史因素，中國共產黨在香港的活動並不高調，24年來都不見中共以「共產黨」名義舉行公開活動。部分港人至今仍然「聞共色變」，對中國共產黨存有恐懼或觀望態度。

上周六於會展所舉行的「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇，是回歸以來罕有以共產黨名義在港舉行的公開活動。中共成立百周年之際，日後在港的角色是否也應有所變化，至少「公開化」、「去神秘化」？

劉兆佳表示，中央具體希望如何「公開化」，目前難以斷言，「如果說，直接開一幢建築物，掛個牌說『這裡就是中國共產黨在香港的總部』，中央應該未必想做到這地步。況且，要體現中國共產黨對香港的管治權，也有其他方法，中央對香港有全面管治權，中國共產黨作為領導中國的執政黨，意志一定可以通過憲制表達出來，不用直接參與特區管治和其他大小事務。」

不過他相信，中共作為領導中國的執政黨，在香港沒有理由「唔見得人」，不用隱藏其存在，因此他不排除日後中共會在香港積極參與活動，例如一些涉及歷史紀念、與中共黨史和治國理念等等相關的活動，「總之與黨有關，始終在香港環境下，共產黨就是『一國兩制』的制訂者、捍衞『一國兩制』的最重要力量，慶祝建黨一百年之際，這一點一定要強調吧？」