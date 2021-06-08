監獄酷熱｜胡英明斥有人打囚權旗號攻擊懲教：坐監要舒服過度假？

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-08 16:46

關注囚權組織「石牆花」早前發起聯署，要求懲教署改善監獄的酷熱問題懲。教署署長胡英明接受《中通社》專訪時批評，有人打著「囚權」的旗號，大肆攻擊懲教署的管理模式和羈押環境，在社會上挑起事端向署方施壓，目的是讓某些在囚人士在獄中過得舒適，他強調有關計謀不會得逞，又不點名批評有人「扮坐監專家」。

批有人憑短期坐監經驗「扮專家」 對懲教指指點點

胡英明在訪問中表示，自他出任懲教署署長後，前年已在赤柱監獄囚室內首次試用防自殺設計的滾筒扇，預計今年第三季可完成約600個囚室的安裝。他稱，疫情期間不敢讓工人隨意進出懲教院所，若爆發疫情後果將不堪設想，強調疫情漸趨平穩後，會在較熱的頂層囚室安裝滾筒扇，預料明年可覆蓋1500個囚室。

胡英明批評「有些人憑短期坐監經驗，扮『坐監專家』，對懲教署指指點點」，行為極度不負責任。由前立法會議員邵家臻創立的「石牆花」，早前發起聯署要求懲教署為在囚人士提供散熱設備，因民主派初選案正被還押的前區議員譚凱邦，曾發公開信稱監獄的熱「已超越人類極限」。

胡英明反問「難道坐監要比度假還舒服？」他指有人試圖給懲教署扣上「虐囚」、「不人道」的帽子，目的是為某些在囚人士提供更舒適的羈押環境。胡英明強調，監獄絕不是一個舒適和享受的環境，署方會根據既定機制做事，不會為某個人「行方便」。

胡英明稱，若涉案背景相同的人士同期入獄，懲教署將採取分散式管理，特別監察他們的活動，慎防在監獄內部形成勢力。（資料圖片/梁鵬威攝）

背景相同者同期入獄採分散管理 慎防形成內部勢力

反修例案件陸續在法庭審判，去年涉反修例事件相關的罪行被判入懲教院有422人，在《港區國安法》實施後，至今亦有超過100人涉嫌違反國安法被捕。胡英明指，若涉案背景相同的人士同期入獄，懲教署將採取分散式管理，特別監察他們的活動，慎防在監獄內部形成勢力，「如果有人妄圖挑戰監獄規則，署方自然有大把方法應對。」