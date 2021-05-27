邵家臻指懲教開始推解暑措施　林卓廷心得：長期濕身助散熱

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-27 23:42

近期高溫持續，多名正被還押候判的政界人士都表示獄中酷熱難擋。關注囚權的前社福界立法會議員邵家臻早前發起行動，收集了12.5萬個聯署，要求懲教署改善獄中酷熱環境。邵家臻今日（27日）撰文透露，懲教署署長雖然未有應邀會面，但亦作了簡單的書面回覆，同時，整合不同在囚人士的反映，留意到獄中有不少避暑安排，只是並非全部奏效，故有在囚人士浸濕紙巾敷在脈門上散熱，亦有人將牙膏搽身上，圖得片刻涼快。 因參與民主派35+初選在囚候審的林卓廷，facebook專頁編輯今日亦發文，指林卓廷在獄中熱痱未癒，更擔心年長的黨友如何俊仁難耐高溫，呼籲分享他的消暑心得，例如用濕毛巾抹頭頸散熱，所以編輯探望林時發現他的頭髮經常濕透。不過林卓廷指這些方法只是杯水車薪，「有好過無咁解」。

邵家臻指，獄中走廊加設了原本供職員使用的入水式涼風機，不過有時沒有裝入水，故吹出的風仍是熱風。（資料圖片／張浩維攝）

邵家臻撰文指，知道赤柱監獄單獨囚禁的大樓頂層原本是二人一倉，現已改為一人一倉，並將部分在囚者搬至地下生活，但是地下另有蟑螂及老鼠問題。他指，獄中走廊亦加設了原本供職員使用的入水式涼風機，不過有時沒有裝入水，故吹出的風仍是熱風。

林卓廷則表示，自己本身從National Geographic（國家地理頻道）的節目得知人體散熱最快的部位是頭部與頸部，故他會經常用濕毛巾抹頭部及頸部，再走到大風扇前吹乾。他又指，如果在囚者不幸開始生熱痱，可用牙膏當止痕膏擦在熱痱之上，再用水輕輕搓開。

囚室之內，卓廷建議他們晚上睡在地下會較為涼快，當天氣極熱時，可以先用淋濕地板，再睡在水上，認為至少可幫助入眠，又建議他們早上在囚室內做運動時，同樣可以先淋濕地板。