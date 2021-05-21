01獨家｜區議員借議辦助初選或捲刑責　定性「協助顛覆政權」料DQ

撰文： 吳仕瑜 最後更新日期： 2021-05-21 07:26

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今日（21日）刊憲及生效，即傳出民主派被DQ打擊面擴大。知情人士透露，政府敲定於六月上旬舉行區議員宣誓儀式，屆時除捲入泛民初選案的多名區議員勢遭褫奪資格外，在初選中借出議員辦事處作票站的區議員，亦因被定性為「協助顛覆國家政權」而很大可能被DQ。

至於當局會否以國安法拘捕及起訴有關區議員，消息指暫時未有相關訊息，但不排除可能性，視乎律政司的研判。

有區議員以辦事處設立服務站，協助市民投票。（羅君豪攝）

端詳後改「劇本」 將邀所有現職區議員宣誓

按當局原本的「劇本」，倘判斷某名區議員不符合「真誠擁護基本法、效忠特區」標準，便不會邀請參與宣誓，變相令其喪失議員身份，同時提供類似「衰仔紙」性質的答辯書。但考慮到法律與實際操作問題，現改為邀請所有區議員出席宣誓，事後才一次過公布DQ名單，由擔任監誓的民政事務局局長徐英偉，公布誰人不符合宣誓要求而喪失議員資格。

該名掌握情況的政界人士指，因民主派初選案被起訴的23名區議員，岑敖暉等4人因在去年立法會選舉中，被選舉主任裁定不符參選資格而鐵定無緣宣誓，另有10人已辭職，剩下的9人，包括民主黨趙家賢、民協前正、副主席施德來和何啟明等，估計亦難逃DQ命運，「本來徐英偉想救趙家賢，但他們被控串謀顛覆國家政權罪，性質嚴重，雖然法庭還未裁決，但政治上肯定不能過關繼續當區議員。」

排初選名單第二、三位者亦中招 「無被控不代表無事」

未被拘捕和起訴的，同樣受牽連。該消息人士透露，只要有參加初選，就算只在名單上排第二、第三的民主派人士，雖然至今未有像排頭位者般被拘控，但亦不排除被褫奪區議員資格。打擊面更廣的是，倘有區議員提供議辦作初選票站，會被定性為「協助顛覆國家政權」，同樣不排除被DQ，「國安法的起訴門檻相對較高，所以政府對這兩類人士至今未有採取行動，但不代表政治上無事。」

翻查資料，在民主派初選中，有9支名單以團隊形式參選，排在各名單第二、第三位的共至少涉13名區議員，其中黎銘澤已辭任，李軒朗早前被法庭裁定非妥為當選令議席懸空。

倘提供議辦作票站也被追究，喪失議席的人數更多。據報泛民初選共約250個票站，其中一半為區議員辦事處。

上述兩類人士，日後會否被當局以國安法起訴？該消息人士稱，暫未收到有關訊息，「但既然被定性為協助顛覆政權行為，自然無法排除有關可能性」。

倘最終採強硬方案 對民主黨衝擊大

一名不願具名的資深建制派人士分析，在DQ泛民區議員問題上，政府高層枱面上一直放着兩個方案，一個是強硬方案，一個是放生方案，最終採用哪個方案，很視乎北京的「意見」。又指從以上消息看來，對民主黨衝擊頗大，事關提供議辦作初選票站的包括了民主黨區議員，港島許智峯和新界東林卓廷隊伍中，亦有民主黨區議員排在第二、第三位。

該建制派人士又表示，宣誓只是民主派區議員的第一關，通過宣誓不代表安枕無憂，因為還有律政司司長「守尾門」，確保無「漏網之魚」。

律政司可隨時提訴 確保無「漏網之魚」

公職人員宣誓條例列明，律政司司長可以以立法會或區議會議員違反誓言，或不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求，提出法律程序，有關議員會即時自動暫停職務，直至法庭對有關訴訟有最終決定。律政司亦可於任何時間提出法律程序，如果法庭裁定某議員某日開始失去議員資格，則由該日起，不再享有任何相應待遇，包括薪津等。