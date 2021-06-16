林鄭月娥：中國共產黨應對疫情決定迅速　偉大領導力有目共睹

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-16 12:04

中聯辦聯同紫荊文化集團今早（16日）舉辦「百年大黨國際學術研討會」，特首林鄭月娥致辭時表示，中國共產黨應對疫情時作出迅速決定和動員力，發揮出偉大的領導力，成果有目共睹。 林鄭指，國家在香港有需要時總會伸出援手，包括1997年亞洲金融風暴、2003的沙士等，又提到訂立《港區國安法》令香港社會回復穩定，而完善本港選舉制度，確保愛國者治港，使香港持續繁榮穩定。

林鄭月娥表示，中共應對疫情時作出迅速決定，興建大規模的臨時醫院，又向發展中國家提供疫苗，發揮出偉大的領導力，結果有目共睹，中國亦是首個令疫情受控的主要經濟體。

她說，香港受惠於國家發展，每當香港有需要時，國家總會伸出援手，例如國家曾協助香港應對1997年的亞洲金融風暴、2003年的沙士、2008年金融海嘯以及最近的新冠疫情；另外國家在「一帶一路」、粵港澳大灣區及「十四五」規劃中，照顧香港各方面的發展。

林鄭又指，過去兩年香港經歷前所未有的挑戰，中央政府和中共貫徹「一國兩制」初心，一直按國家《憲法》和《基本法》辦事，《港區國安法》的實施有效令香港社會回復穩定，而完善本港選舉制度，確保會由愛國者治港，展現中央和中共維護「一國兩制」和確保香港長期繁榮穩定的堅定決心。

她指，歷史證明中共能夠帶領國家克服危機，改善人民生活，香港現時已重回正軌，應貢獻國家，包括擁護愛國主義和民族自豪感。

劉光源。（駐港公署圖片）

外交部駐港公署特派員劉光源表示，中央制定《港區國安法》及完善選舉制度後，香港經歷由亂至治，公署會從中國共產黨的歷史經驗汲取智慧及經驗， 更積極反對外部勢力干預，與香港社會聯手，將與香港有關的外交工作提升至新高度。