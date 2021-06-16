建制倡設抗日紀念館及文物徑　表揚東江縱隊　徐英偉：須更多館藏

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-16 13:08

有歷史研究組織聯同中共抗日游擊隊東江縱隊轄下港九獨立大隊成員聯誼會等團體向政府提交建議書，建議在北區沙頭角至烏蛟騰一帶建造抗日文物徑。 民建聯立法會議員陳恒鑌今天（16日）在立法會問及，政府有否新計劃東江縱隊抗日的事蹟，將有關素材用於愛國教育用途，又促政府建造抗日文物徑，展示抗日事蹟並向英烈致意。 民政事務局局長徐英偉表示，官方本身也有就抗日舉紀念活動，在歷史博物館及海防博物館均有舉行不同的文物展、圖片展等推廣活動。他指，若要建立獨立紀念館，須有更多館藏，倘民間要設立獨立紀念館，則較有難度。他表示，當局會檢視以不同方式推廣歷史教育，倘文物徑有新進展時，當局將適時回應。

+ 4 + 4 + 4

稱相關工作過往由區議會處理 現時有困難

陳恒鑌質疑，當局沒有做好文物保育的工作，亦沒有回應大隊成員聯誼會的計劃書。徐英偉回應指，已與相關團體見面數次，認同推廣歷史的重要性，康樂及文化事務署已加強了相關展覽，認同實體展示亦重要，又指行山徑有歷史古跡亦是好事。他指，旅遊事務處下有古物相關的行山徑計劃，古物古跡辦事處亦有提供支援，又指由歷史人物推動口述歷史亦重要。

徐英偉提到，相關工作以往經由區議會處理，但現時有困難，會多加強相關工作，適時回應。

2021年6月16日，立法會召開大會。（張浩維攝）

梁志祥促設獨立紀念館

民建聯梁志祥追問當局會否以獨立紀念館形式宣傳抗日事蹟。徐英偉回應指，認同抗日歷史重要，在歷史博物館及海防博物館也有相關展覽，亦有收集相關口述史料。民建聯葛珮帆關注會否設立抗日文物徑。徐回應指，設立獨立紀念館須有更多館藏，民間要設有獨立紀念館則較有困難。他表示，如果可以的話，將檢視以不同的方式推廣歷史教育。

徐再回應指，設立獨立紀念館要有更多館藏。（張浩維攝）

謝偉俊提問時指當局的工作似乎不少，問及當局花費多少，最近的展覽何時舉行等。徐英偉表示，當局每年都有舉行紀念活動，又指相關工作牽涉多個政策部門，未來發展方向在教育及民間方面都有所推動，希望文物徑有新進展時可以回應。