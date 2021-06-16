9.19選委會選舉　提名期擬8月6日至12日　首設關愛隊、電子派票

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-16 18:30

選舉事務處向立法會政制事務委員會提交文件，交代9月選舉委員會選舉的實務安排。選舉處表示，計劃將選舉提名期定為8月6日至8月12日，確實日期將於稍後藉憲報公告正式公布。

今年選委會選舉點票中心將設於會展。

「8.5」公布正式選民登記冊

選委會改制後，選舉委員會的權力大增，除了可提名和投票送出特首，立法會參選人亦須選委手中取得提名票，選委會同時獲賦權選出40名選委會界別的立法會議員。

選舉事務處表示，選舉將於9月19日舉行，根據《選舉管理委員會(選舉程序)(選舉委員會)規例》，提名期不得少於7天，及必須於舉行有關選舉的日期前不少於12天內結束。選舉處表示，計劃將選舉的提名期定為8月6日至8月12日，確實日期將於稍後於憲報公告正式公布。

選民登記限期7月5日

選舉處續指，因應《條例》，特別選民登記限期設為7月5日，故選委會界別分組的臨時投票人登記冊及正式投票人登記冊分別會於7月18日及8月5日公布，屆時才能確定投票人登記數字。

是次選委會選舉將會有多項新安排，其中為提升有關發票程序的效率和準確程度，將全數採用電子選民登記冊系統，俗稱「電子派票」。此外，選委會選舉將首次引入關愛隊，投票站主任會為有需要的投票人設特別隊伍，包括年滿70歲的人士、孕婦及因為疾病、損傷、殘疾或依賴助行器具以致不能夠長時間排隊或難以排隊的人士，投票站主任亦會在投票站內設立座位區，供上述投票人在需要時坐下休息，然後才到特別隊伍輪候，再按指示前往發票櫃枱領取選票。