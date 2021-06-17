新冠疫苗︱廠商會谷針抽獎　兩份頭獎100萬簽帳額（附登記詳情）

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-17 18:05

政府推出新冠疫苗接種計劃，商界紛紛推出優惠「谷針」。過去每年舉辦工展會的廠商會，今日（17日）亦公布疫苗獎賞計劃「有種‧有賞」，務求吸引更多市民打針。早前廠商會透露，頭獎為100萬元簽帳額。

廠商會會長史立德表示，「有種‧有賞」計劃自公開以來，市民反應熱烈。計劃分為商戶折扣優惠和大抽獎，商戶優惠明日（18日）開始，第一階段有30多家零售企業共逾百間商店參與，為已接種第一針市民提供優惠，「衣食住行包羅萬有」。

至於大抽獎則分為兩部份，7月18日至8月18日登記，8月31日抽獎，次輪8月19日至9月18日第二輪登記。年滿18歲已打兩劑疫苗的市民均可參加。兩輪頭獎均為價值100萬元預付簽帳額。

期間消費滿100元可增加抽獎機會

其他獎品還包括現金禮券、按摩椅、直通車票等，廠商會將推出專屬App讓市民登記。如首輪沒有中獎，即會自動加入第二輪抽獎，每人最多可中一次頭獎。史立德表示，在限期內在不同指定商戶消費滿100元，即可多一次抽獎機會，最多可增加五次抽獎機會。

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▼目前商界已推出過億元獎賞▼