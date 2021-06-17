廠商會會董就職禮　林鄭：經濟漸見曙光　推動疫苗接種以戰勝疫情

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-17 21:00

廠商會今（17日）舉行第42屆會董就職典禮，行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞等擔任主禮嘉賓。 林鄭致辭時表示，政府透過外防輸入和內防擴散的措施，將確診個案維持甚低水平，但她強調香港要戰勝疫情，推動市民接種疫苗是必須。她又指，廠商會的年度盛事工展會今年「一定要」成功舉辦，政府會全面配合。 林鄭在離開時，被問及對警方拘捕《蘋果日報》五名高層一事，事前是否知情以及事情是否有政治考慮等，她均未有回應。

林鄭在台上致辭時表示，廠商會以火箭升天形容未來工作，剛好今天是國家神州十二號發射成功的大日子 ，她希望大家祝賀廠商會同時，亦以中國人為傲，一同見證中國航天技術踏進新台階，未來可取得更好的成績。

林鄭又指，廠商會在推廣品牌發展有重要角色，強調今日除了她本人，台上亦有不少局長岀席，笑言「我平時叫開會佢哋都唔嚟得咁齊」。林鄭更主動介紹台下嘉賓，指廉政專員白韞六、海關關長鄧以海、入境事務處處長區嘉宏都在人流、物流和廉潔方面提供協助。

形容經濟漸見曙光 失業率有改善感鼓舞

對於現時本港經濟，林鄭形容漸見曙光，受惠於內地等市場帶動的環球經濟復蘇，首季本地生產總值按年增長7.9%，結束連續6個季度收縮。她相信只要疫情改善，估計今年經濟增長可達5.5%，另下午公布的最新失業率亦見改善，情況令人鼓舞。

史立德：通關仍無期 冀大規模接種疫苗破困局

廠商會會長史立德致辭時表示，廠商會未來會做好多項工作，其中早前公布的疫苗獎賞計劃，明日（18日）會正式展開，他希望藉此為接種疫苗提供誘因，喚起市民關注。他又指，香港是外向型經濟體依賴外圍環境，自疫情以來，通關仍然無期，只有大規模接種疫苗，才有望突破困局。

史立德又指，面對傳統市場不明朗情況，包括中美關係的情況，廠商會將繼續帶領業界探索及拓展多元化市場。他強調會聯同品牌局提供支援，提升香港品牌和產品在區內的競爭力，協助融入國家的內循環。