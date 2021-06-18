政府擬改立法會特權法　消息：研視像遙距開大會　投票設人面辨識

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-18 07:00

建制派擬再「出招」修改《議事規則》，建議引入財政處分措施，向流會時無合理原因缺席的議員罰款，政府將修改《立法會（權力及特權）條例》（下稱《特權法》），配合立法會落實罰款措施。 據了解，是次修改《特權法》有兩大要點，除修例配合立法會落實向議員罰款的措施外，亦計劃賦權立法會以遙距視像方式，召開所有會議，包括立法會大會，避免立法機關因疫情或其他緊急情況而停擺，這亦意味即使立法會再被包圍，也能如常召開會議。

流會缺席議員罰款3400元

立法會議事規則委員會本月初通過修規建議，建議向流會時缺席的議員罰款3,400元，同時規定議員出席會議的衣着，包括不得穿着短褲，只可穿商務衣飾。議事規則委員會主席謝偉俊早前表示，有關修訂將於本月25日提交內會審議，其後轉交大會。

政務司司長張建宗日前與內會主席李慧琼會面時透露，政府將修改《立法會（權力及特權）條例》（下稱《特權法》），配合立法會落實罰款措施，計劃於8月內提交法案，務求於本屆立法會任期內完成修例程序。

消息人士透露，是次修改《特權法》有兩大要點，包括修例賦權立法會扣減議員酬金，同時賦權立法會以遙距視像方式召開會議，避免立法機關因疫情或其他緊急情況而停擺。

研設電子遙距表決系統 不排除有人面識別功能

今年1月，立法會通過決議案，把遙距視像會議擴展所有事務委員會、法案委員會及由內務委員會委任的小組委員會會議，參與會議的議員可獲《特權法》保障，同時亦設「日落條款」，有關安排僅生效至今年9月30日。

消息人士指，今次修改《特權法》後，立法會可正式使用視像方式召開大會及其他事務委員會。至於內會及財會，消息指，兩個委員會可因應修改後的《特權法》，修改《內務守則》及《財務委員會會議程序》。至於議員如何就法案及議案表決，消息指立法會在修改《特權法》後作研究，不排除任何可能性，包括研發設人面識別的電子遙距表決系統，確保參與表決的議員是其本人。

立法會曾因新冠疫情肆虐，將大會議程縮短，不少事務委員會亦改用Zoom方式召開會議。猶記得，2019年6月12日，數以萬計市民包圍立法會，阻止立法會恢復二讀《逃犯條例》修訂，不少建制派議員無法返回立法會開會，十多名建制派立法會議員一度於中區警署登上旅遊巴，試圖返回立法會，但未竟全功。