議規會通過規限議員衣著　禁穿短褲波鞋　流會罰錢短期內不落實

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-08 19:27

立法會議事規則委員會今（8日）開會，就多項早前諮詢議員有關修訂《議事規則》及《內務守則》的建議作商討。 議規會主席謝偉俊會後表示，規限議員衣着等多項建議已獲通過，最快7月14日在立法會大會上表決通過。至於流會缺席議員須罰款的建議，則需再與政府一方商討，短期內不會落實。

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議規會早前向全體議員發信，諮詢多項有關修訂《議事規則》及《內務守則》的建議，當中包括規定議員須穿着商務衣飾出席會議，身穿T恤、展現標語的衣物、短褲、牛仔褲、各類帽子、拖鞋及運動鞋等可能被視為不恰當，但立法會主席可就議員的衣着標準行使酌情權。

另外，議規會建議議員亦只可在發言時，為闡釋發言論點而展示物件，而物件所展示的任何標誌、圖像、標語等須符合《議事規則》。

謝偉俊。（彭焯煒攝）

議規會又建議就委員會人數設上限，事務委員會最多20人，法案委員會不多於15人，每名議員同時出任最多6個事務委員會委員。在選舉委員會正副主席方面，所有提名須在指定期限前提交，主持不得聽取任何規程問題或受理任何議案，直接進行投票，候選人亦不得陳述政綱。

以上多項建議均獲得議規會通過，最快本月25日交付內務委員會通過，7月14日再交上大會表決。

議規會早前亦建議，規限議員在主席指示點算人數後，不得離開會議廳，直至有足夠法定人數或休會待續為止。但謝偉俊今日表示，各委員對此項目意見有分歧，加上考慮到或難以執行，故不會落實這項建議。

另外，議規會早前建議，若立法會會議因法定人數不足而流會，任何無有效理由而缺席的議員，須接受財政處分，金額相等於議員每日酬金，即為3,400元。謝偉俊今日指，議規會原則上通過有關建議，但有委員認為身兼行政會議成員的議員罰則應較輕，亦有人認為所有人罰則應一致。他指出，委員會稍後需再與政府商討，待政府通過相關法例後，再交上議規會審議，故短期內不會落實這項目。