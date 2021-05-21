議規會諮詢議員　擬推辣招防流會　無理缺席者罰一日薪酬3400元

政情
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立法會議事規則委員會今（21日）向全體議員發信，諮詢有關修訂《議事規則》及《內務守則》的建議，當中包括流會時缺席的議員須接受財政處分，每次罰款約3,400元，委員會人數設上限，以及規定議員須穿着商務衣飾出席會議。

議規會建議，若立法會會議因法定人數不足而流會，任何無有效理由而缺席的議員，須接受財政處分，金額相等於議員每日酬金，即為3,400元。議規會亦建議，規限議員在主席指示點算人數後，不得離開會議廳，直至有足夠法定人數或休會待續為止。

議規會又建議就委員會人數設上限，事務委員會最多20人，法案委員會不多於15人，每名議員同時出任最多6個事務委員會委員。

在選舉委員會正副主席方面，所有提名須在指定期限前提交，主持不得聽取任何規程問題或受理任何議案，直接進行投票，候選人亦不得陳述政綱。

另外議規會建議規定議員須穿著商務衣飾出席立法會會議，身穿T恤、展現標語的衣物、短褲、牛仔褲、各類帽子、拖鞋及運動鞋等可能被視為不恰當，但立法會主席可就議員的衣着標準行使酌情權。

議員亦只可在發言時，為闡釋發言論點而展示物件，而物件所展示的任何標誌、圖像、標語等須符合《議事規則》。

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