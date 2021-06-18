《蘋果》高層被捕　違國安法無追溯力原則？譚耀宗：行為具連貫性

政情
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警方國安處昨（17日）以涉嫌違反《港區國安法》的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，拘捕《蘋果日報》5名董事及高層，並大舉進入壹傳媒大樓搜查。

全國人大常委譚耀宗表示，相信警方在取得充足證據後作出行動，強調香港重視新聞自由，但傳媒與普通市民一樣，需要遵守香港法例。他又指，警方已提醒《蘋果日報》的行為牴觸《國安法》，其員工亦要小心應對，免受拖累。

被問到警方以《蘋果日報》2019年的文章作證據，是否違反《國安法》無追溯力的原則。譚耀宗稱，《國安法》按普通法原則並無追溯力，但有些行為在《國安法》生效後仍持續進行，具有連貫性。

譚耀宗相信警方有充足證據，做法公平公正。（歐嘉樂攝）

譚耀宗表示，警方去年8月曾到壹傳媒大樓調查，其後沒有特別行動，昨日警方得到法庭搜查令後作出進一步行動，相信警方有充足證據，做法公平公正。

他指，香港重視新聞自由，但傳播機構與其他市民一樣要遵守香港法例，又稱《國安法》落實近一年以來「運作唔錯」，不認為出現濫捕濫控的問題。

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譚耀宗籲市民毋須過分憂慮

被問到應否取締或禁止《蘋果日報》營運，譚耀宗說，應由警方依法處理。至於市民購買《蘋果日報》會否觸犯《國安法》，譚相信警方有專業判斷，不會隨便用《國安法》起訴，呼籲市民毋須過分憂慮。

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