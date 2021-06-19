5000元消費券｜陳茂波落區探長者　籲「睇定啲」再選擇平台申請

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-19 17:08

政府昨（18日）公布5,000元電子消費券詳情，市民可透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go四大電子支付平台分期領取消費券，7月4日開始申請。 財政司司長陳茂波今早（19日）出席電台節目後，隨即馬不停蹄落區，到彩雲邨探訪由工聯會舉辦的長者手機班。工聯會九龍東總幹事鄧家彪邀請陳茂波與一眾長者交流，了解他們使用手機程序和電子支付的情況和困難。 陳茂波說，估計四間電子支付平台承辦商會出盡着數，吸引市民使用，呼籲長者可以「睇定啲」再選擇平台申請消費券。

鄧家彪說，長者手機班中有12名長者，當中兩人沒有智能手機，另有兩名有智能手機但沒有購買流動網絡數據。而12名長者中，有6人有使用支付寶或微信支付的習慣，長者都期望能盡快申請消費券。鄧家彪建議政府多投放資源，令長者有更多機會學習和使用智能科技。

▼消費券領取詳情▼

預料四大平台將推優惠「爭客」

陳茂波對長者說，今次有四大電子支付平台可以使用消費券，相信幾個平台都會推出優惠「爭客」，所以長者可以「睇定先」，看看這兩星期有甚麼優惠再去選擇。

他又鼓勵長者使用電子登記，若可於7月4日起首兩星期成功登記，最快可於8月1日收到第一期消費券。

▼八達通優惠一覽▼

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