林鄭月娥：本港國際金融中心「金名片」過去兩年沒受損

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-20 16:40

本港過去兩年由中央分別訂立《國安法》，以及修改選舉制度獲通過。特首林鄭月娥今日（20日）在一個財經峰會透過視像致辭指，香港在中央大力支持下恢復了社會穩定和政治安全，為香港進一步發展開了新局。 林鄭表示，除了有向好的局面，香港也需要有自身的優勢，而過去兩年充分說明香港經得起風浪，作為國際金融中心這個「金名片」絲毫沒有受損。她指，港府會繼續以「有所作為」的施政理念，制訂及落實相應的政策措施，善用香港與內地及國際的連通優勢，積極抓緊大灣區發展和「一帶一路」倡議帶來的龐大發展機遇。

盛讚金融系統展現非凡韌力和穩定性

林鄭在北京舉行的2021鳳凰網（夏季）財經峰會透過視像方式致辭。她表示，過去兩年，香港經歷了社會動亂和新冠疫情，但有賴中央對香港的大力支持，包括《香港國安法》，及「完善香港選舉制度」，落實「愛國者治港」，恢復了香港的社會穩定和政治安全。

她表示，香港在好的局面外，也需要有自身的優勢，而穩健成熟的監管制度及嚴謹的風險管理措施，令香港金融系統在困難時期，表現出非凡韌力和穩定性。林鄭舉例指，聯繫匯率制度一如既往運作良好，股票市場暢旺，港元市場去年錄得資金淨流入，反映投資者對香港資本市場的持續興趣及信心；銀行體系存款總額去年全年較對上一年上升5.4%，主要銀行流動性及資本充足率都遠高於國際的監管標準；金融服務業的其他環節如保險市場都運作有序。

林鄭強調，香港雖然擁有金融系統的深厚根基，但不能自滿，指政府自上任以來就主動出擊，以政策、稅務優惠和適當的財政投入，全方位促進金融業的發展，包括在證券業支持香港交易所2018年修訂上市規則，迎來新經濟公司上市集資，到目前為止，一共有50所屬於同股不同權、未有盈利的生物科技及在香港作第二上市的公司在本港上市，現在總市值已經超過12萬億港元。