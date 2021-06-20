公民黨爆退黨潮　至少11區議員先後退出　余德寶：繼續服務街坊

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-20 21:21

政府計劃於7月安排區議員宣誓，消息指三類人士將跌入「DQ」範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書的區議員，預計過百名區議員將因此被DQ。 以政黨名義簽署「抗爭聲明書」的公民黨，在宣誓前夕出現集體退黨潮，多名區議員於今日（6月20日）宣布退出。退黨者包括荃灣區議會主席陳琬琛、油尖旺區議會副主席余德寶、觀塘區議員王嘉盈、深水埗區議員劉家衡及李俊晞等。 公民黨同日晚上發表聲明，指最近數天一共接到11位區議員要求退黨的通知，現時黨內剩下5名區議員。

劉家衡：感謝公民黨栽培

《香港01》今日下午報道，多名區議員將宣布退出公民黨。至晚上6時，多人在社交平台宣布退黨，其中深水埗區議員劉家衡稱，感謝公民黨栽培，感恩認識到很多志同道合的黨友，互相扶持、走過艱難的時刻，「本人絕不會忙記初心，繼續磊落做人，在艱難的歷史洪流當中，用良心面對香港人！也願各獄中的手足平安歸來。」



油尖旺區議會副主席余德寶亦宣布退黨，未有解釋原因，只說未來會繼續以區議員身份服務街坊。

葵青區議員張鈞翹表示，他在大學一年級誤打誤撞加入公民黨，到今日已經匆匆七年寒暑，感激遇到過的人和事，「包括關信基教授和毛孟靜議員等等，讓我從大家身上學到從政的原則。」

退出公民黨的區議員名單 荃灣區議會主席陳琬琛 油尖旺區議會副主席余德寶 荃灣區議員陸靈中 觀塘區議員王嘉盈 深水埗區議員劉家衡 深水埗區議員李俊晞 葵青區議員張鈞翹 沙田區議員陸梓峂 沙田區議員麥梓健 離島區議員李嘉豪 離島區議員容詠嫦

▼最新宣布退出公民黨的區議員▼

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深水埗區議員李俊晞表示，深思熟慮後決定退出公民黨，「感謝各位包容、體諒、支持、信任，祝願各位平安。」離島區議員李嘉豪、沙田區議員麥梓健分別表示已退出公民黨。



此外，荃灣區議會主席陳琬琛、荃灣區議員陸靈中刪去區議會網頁的政治聯繫，未知是否已退出公民黨。

退黨消息於今天傳出，有退黨的區議員稍早前向《01》透露，早前黨內就宣誓、退黨等議題曾作討論，有意退黨的區議員將會「夾一個時間」，在傍晚於各自個人社交平台公布退黨消息，強調與公民黨是否解散問題無關。

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公民黨發聲明：11人退黨 感謝各人貢獻

公民黨同日晚上發表聲明，指一共接到11位區議員要求退黨的通知。「在《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》通過後，區議員需要宣誓，加上近期個別傳媒報道的傳聞，出任區議員的黨友和前黨友承受沉重的壓力，各有自己的盤算和考量，我們理解和尊重退出前黨友的決定，也感謝他們對香港社會和本黨的貢獻。」

聲明又指，現存黨員包括仍然留黨的5名區議員，經過多番反覆思考討論，深信公民黨即使經歷了幾波退黨潮，議員數目銳減，但依然有工作的空間，繼續以推動民主、自由、人權、法治為目標，奉行一國兩制、港人治港；並且致力服務社會，改善民生。「我們明白，在議會路徑陰霾密佈的時候，並不能依循過去的工作模式。我們認清環境已經轉變，決定跟港人一同重新出發，覓路前行，確立新定位，開創新服務。」

公民黨表示，香港的未來有賴活躍的公民社會和民間組織，公民黨員會積極參與公民社會的事務、致力協助民間組織的工作，現正重新裝修總部辦公室以配合新的運作模式，詳細構思日後公布：「公民黨明白，未來不會是一片坦途，但是我們定會繼續與港人並肩，朝著目標摸索前行，也深信在互相扶持之下，最終定能實踐理想。」

梁家傑：痛心但會理解 冀各人「堅持講真話，活在真實中」

公民黨主席梁家傑則在社交網留言指：「聚散有時，對於大家退出公民黨，我作為主席感到萬分痛心、惋惜，但亦衷心表達理解、尊重。大家已經為黨和香港都付出了很多。日後是否以公民黨員身份繼續服務，並非最重要。只要大家持續服務時，仍然堅持講真話，活在真實中；心存正念，磊落做人，我深信我們將會一同見證黑暗過後的黎明曙光！請保重，祝平安，江湖再見。」

留在公民黨的區議員名單 東區區議會主席 黎志強 東區區議員 梁兆新 東區區議員 魏志豪 沙田區議員 容溟舟 沙田區議員 陳珮明