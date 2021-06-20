01消息：公民黨大部分區議員將退黨　曾簽抗爭聲明或成DQ證據

撰文： 陳嘉洛 周禮希 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-20 16:12

政府計劃7月內安排區議員逐一宣誓，早前有消息指三類人士料跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計過百名區議員將因此被DQ。 曾以整個黨名義簽署「抗爭聲明書」、現時有16名區議員的公民黨，恐成其中一個DQ重災區，據悉，公民黨多名區議員最快傍晚宣佈退黨。有公民黨核心成員承認，該黨將有「大批」成員退黨，以區議員為主，大約於今日黃昏時間公布。 另一將會退黨的區議員透露，退黨成員將於下午6時公布決定，形容退黨區議員佔「大部分」，但不會有區議員辭職。

退黨潮未止 區議員人數比高峰期減半



自去年《港區國安法》實施、多名立法會議員被DQ後，公民黨退黨潮一直未止，因初選案正被還押的前立法會議員楊岳橋、譚文豪、郭家麒已退黨；原本有32名區議員、曾為區會第二大黨的公民黨，過去大半年亦有多人退黨甚至辭職，包括東區鄭達鴻、觀塘畢東尼等；沙田區議員黃文萱已退黨，但表明不會宣誓。

公民黨目前只剩下16名區議員，包括荃灣區議會主席陳琬琛、東區區議會主席黎志強、油尖旺區議會副主席余德寶等，但隨著宣誓日子迫近，曾參與聯署「抗爭聲明書」的公民黨，能否順利通過宣誓一關成為疑問。



區議員：曾商「夾一個時間」公布退黨消息指，公民黨多名區議員將宣布退黨，估計人數具一定規模。有即將退黨的區議員透露，早前黨內就宣誓、退黨等議題曾作討論，有意退黨的區議員將會「夾一個時間」，在傍晚於各自個人社交平台公布退黨消息，強調與公民黨是否解散問題無關。



有身兼公民黨執委的區議員表示，將以個人方式宣布退黨，現階段不作補充；亦有公民黨區議員稱，未討論過退黨一事，對於是否退出仍持觀望態度。

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今年4月，正被還押的楊岳橋、譚文豪、郭家麒聯同獲保釋的李予信，向前黨友發表聯署信，指公民黨在立法會層面再無參政空間，區議員亦可能面臨同樣命運，「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」信中指，公民黨很快要面對區議員宣誓問題，強調抉擇刻不容緩，以免更多黨友陷於絕境。



公民黨主席梁家傑之後回應指，就解散公民黨的想法，黨員已曾多番在黨內真誠溝通，經歷反覆及深入討論後，決定保留公民黨，並積極重整發展方向。