國安法一年︱馬嶽：香港重回殖民地不談政治年代　民主化未見出路

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-30 06:30

《港區國安法》去年6月30日晚上11時在港頒布並直接實施，回望過去一年，中央先後為港制訂《港區國安法》、改革選舉制度，這套「組合拳」一次過處理中央對香港的兩大不滿：有人提出分離主義、把香港當成外國勢力滲透和顛覆的基地；選舉制度安全系數不足，反對派有「變天」機會。 《香港01》專訪兩名對香港政治有深入研究的學者，討論國安法一年以來對香港政局的影響，首集為中文大學政治與行政學系副教授馬嶽。他表示，一年以來北京對港的兩大舉措，在香港形成「肅殺」的政治氣氛，而在「紅線」不明確情況下，公民社會的「寒蟬效應」已經生成，形容香港政治氣氛似是回到民主運動前的英殖時期——一個大家都不願或不敢談政治，只能專注賺錢的時代。 對於民主化進程，他認為議題已上升至國家安全層次，短期內看不見出路。 國安法一周年系列之二

被拘控者人數不算多 惟身份有「廣泛代表性」

特首林鄭月娥等官員在國安法通過前夕，曾表示國安法只是針對「極少數人」，不會影響一般市民。一年過去，國安法多次動用，其中民主派35+初選案，去年7月初立法會民主派初選的其中47名參與者，被控「顛覆國家政權罪」，至為轟動。立法至今，國家安全處至少拘捕114人，約60人被檢控。

馬嶽提到，百多人被捕，從「絕對值」來說人數是不多，但涉及的光譜、行為卻很廣泛，遍及整個反對陣營，套用政府說法，被拘控者在民主派內有「廣泛代表性」。他指，現時未有案件審結，不知入罪門檻，但從執法部門的執行情況來說，似乎很多行為都可以運用國安法打擊，包括政治評論，「紅線」顯得模糊，「似乎沒有人知道實際標準在哪。」

「大半個反對陣營都可能有事」

被問到這是否與官方當初的說法有異，馬嶽說：「我不敢說這是否針對『大多數人』，始終一個社會不會所有人都關注政治，但整個反對派代表都被捕了，也有一些人單純因言論被捕。按照這個執法標準，大半個反對陣營的人都可能有事。」

馬嶽解釋，由於國安法實際上將內地的一套法律邏輯搬到香港，並且凌駕本地其他法例，條文演繹空間大，刑罰卻非常重，而且一被控告獲得保釋的機會低，對公民社會造成的寒蟬效應很大，有「殺雞儆猴」的客觀效果，「一年前，大家（民主派）仍在爭論延任後的立法會留任與否，但現在的政治氣氛已完全不同，反對派還有多少生存空間都是疑問。」

馬嶽。（羅君豪攝）

嘆「篤灰」嚴重 社會「回到不談政治的殖民地時代」

國安法生效一年，社會上出現互相舉報、「翻舊帳」等情況，包括在校園，有民主派質疑現象如「文化大革命」重臨。馬嶽表示，現階段暫時仍未能說是「文革重臨」，但至少國安法完全改變社會政治輿論氣氛：「如果說文革的意思，真的像六十年代般，學生揪出老師批鬥、揪出異見者害死對方一家，現時或許未至於，短期內也未必會見到。但現時的情況是，說一些政治敏感的東西，可能會被『篤灰』，令大家為避免麻煩而不敢作聲。」



他形容，目前社會是將香港變回殖民地時期的非政治化年代，「總之大家不要說那麼多政治。」

立法會於今年5月三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，來屆立法會將增至90席，不過直選議席將減至20席。（盧翊銘攝）

料新一屆立法會建制派席位80+

中央施展「組合拳」，將香港政治議程重新洗牌，馬嶽同意要討論國安法的影響，必須一併討論選舉制度修改。長年研究香港選舉和民主發展的馬嶽苦笑指：「我的研究範疇被DQ了。」

他表示，香港過去的選舉雖然並非全面民主，但立法會地區直選門檻不高，選民的投票行為、民主和建制兩大陣營的得票，相當大程度反映民意的走向，坊間一向流傳的「六四黃金比例（民主派得票佔六成，建制佔四成）」，正好能反映市民對民主的追求。

可是，新選舉制度加設多重關卡，要成為候選人要取得選委五界別提名，並通過資格審查委員會。馬嶽認為，選舉反映民意的程度已和以前不一樣，因參選關卡已「隔走」相當一部分的民意：「日後就算泛民建制的得票有結果，首先投票率肯定會比之前低；席位的分布對未來政治氣氛影響也十分小，建制派在（立法會）90席之中，相信會佔80席以上。」亦因如此，馬嶽表示仍未決定是否就今年12月的立法會選舉，作深入、系統化的研究。

民主派參選與否視乎「一場deal」

馬嶽表示，現時反對派如想參選，除要考慮能否入閘外，甚至要考慮自身「安危」，所指的是初選47人案，「一年前，大家覺得最壞的情況『只是』被DQ，『死』不了的；但現在，會有直接的人身安全問題，參選都有可能變成刑事罪行、犯國安法，不知要入獄多少年。而且，這些潛在風險是不可預計的，可以隨時變化。」

他認為：「這終究都是一場deal（交易），視乎北京向泛民提出什麼作為參選條件，只要談得成，其他像資審會、提名票等等，都不難通過。」不過馬嶽關注，到底民主派個別人士為了參選，在立場、原則如何讓步，而作這些妥協又會否反過來開罪原先支持泛民的選民，最後「兩頭唔到岸」：「舉個例，如果連『平反六四』都說不得，民主黨原本的選票都拿不到，那參選還有什麼意思呢？」

選舉改制「overkill」 ？ 馬：視乎目的有否達到

改革選舉通過前，前中央政策組首席顧問邵善波曾指處理選舉制度不應「overkill（過度傷害）」，以免香港「病人變死人」。

馬嶽表示，首先要準確定義何謂「overkill」：「因為overkill背後一定有個目的，當用藥過度，連病人都死了，原先的目的達不到，那就是overkill。」他分析，去年國安法立法初期，看中央和特區官員的態度，相信官方仍然希望西方覺得「一國兩制」運作良好、法治仍然存在，但一年下來在香港發生的事，似乎走向另一方向。

他舉例指，中央和特區政府修改選舉制度時，不可能不知道新制度在民主派及其支持者眼中，認受性會顯著下降，「政府早早表明會立法禁止呼籲不投票／投白票，反映政府在改制時，自己都知道有機會有人發起杯葛。既然你都知道，這會令人參選和投票的意欲下降，但為何還要做呢？」

馬嶽認為，如果政府想營造「肅殺」氣氛，那國安法和改選舉制度就不是「overkill」，因為目的已經達到；但如果是想為新制度保留認受性，應該保留一些空間，從這個角度就有可能做過頭了。

馬嶽在2010年出版的《香港政治：發展歷程與核心課題》一書中，提及香港政制發展的一個重要死結，近十年確實無法解開。（羅君豪攝）

「民主化已上升至國安層次」 短期看不見出路

對於香港未來民主化路向，馬嶽直言「在短期內看不出路」。他指，現時北京似是將民主化視為一個國安問題，認為「民主化就是奪權」：「現時已經直接將香港選舉制度與『政權安全』扣連起來。如果把香港民主化提升到這個層次，那是不可能達成（民主化）的。」

【後記】

過去一年，非建制陣營有人被捕、入獄、移民，有人消聲匿跡不再發聲，媒體、學者亦難獨善其身。作為長年研究香港政治的學者，馬嶽經常向媒體分析政局，少不免談及爭議議題。訪問進行之時，馬嶽正在辦公室整理文件，他主動向記者解釋稱：「下星期會前往美國。」

記者矍然而驚：「離開香港？」

馬嶽隨即笑言：「會回來的，放心。過個暑假而已。」他明言，自己專注學術研究，從來沒有鼓吹港獨、呼籲外國制裁等，十分守法，而批評政府是很多人都會做的事，不擔心個人安全。他亦提醒記者，不斷追問別人「是否擔心自身安全」，本身也是在散播「白色恐怖」：「本身大家未必很怕，但身邊的人一個接一個問『你驚唔驚？』，最後你真的擔心起來。」