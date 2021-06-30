國安法一年︱劉兆佳：政治肅清至少延續兩年　多個領域仍需建設

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-30 07:00

《港區國安法》去年6月30日晚上11時在港頒布並直接實施。中央先後為香港制訂《國安法》、改革選舉制度，從根本改變香港政治生態。一年過去，到底如何評估及展望這場政治行動？ 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》專訪時表示，《國安法》已直接改寫本港政治版圖和議程，並間接提高特區政府政治膽識，放手對付反對勢力。不過他預計，《國安法》訂立後本港社會的「建設工程」遠遠未完成，預料至少未來兩年，主調都會是政治肅清行動，遍及司法、社會、文化、思想、教育、媒體等方面，仍有大堆工作未做，「你以為只是對付完反對派，就萬事大吉嗎？」 國安法一周年系列之三

提高特區政府勇氣 用盡現有法律清剿反對勢力

劉兆佳指，《國安法》彌補「一國兩制」實踐過程當中的最大漏洞，已故中共領導人鄧小平提出「一國兩制」構想之時，明言香港要肩負維護國安的責任，絕不能讓香港成為危害國家政權、社會主義制度的基地，不過基於對香港的信任，將國安立法的責任寫入《基本法》第23條，由本地自行立法。然而回歸23年香港屢爆亂象，成為長期的國安漏洞，有人刻意反中及阻撓特區政府施政。

具體而言，劉兆佳認為《國安法》最顯而易見的影響有二：其一是透過法律框架，直接重新改寫香港政治版圖。他指，《國安法》訂立再加上完善選舉制度後，反中分子在體制內再無生存空間，不能參與選舉或其他特區管治架構，反中反共的民意動員也無法發動起來，「反對派有頭有臉的人物，已收拾得七七八八」。

（歐嘉樂攝）

劉兆佳指，在這種環境下，行政立法關係可望得以改善，管治架構由「愛國者」這個更大力量主導，特區政府一改以往的單打獨鬥局面，可作一些更有利「一國兩制」發展、改善特區管治效能的改革；而隨着香港融入國家發展大局，與內地經濟命運扣連，也會加快「人心回歸」，令港人再無意願挑戰中央權威。日後的政治議程，將會是愛國陣營不斷擴大，他們之間的合作與衝突，就要由中央出手協調。

其二，是提高特區政府的勇氣和膽識、激活一些原有的法律。他指，過去一段時間內屢有心存僥倖者，利用各種手段打擊特區政府管治威信，《國安法》的訂立成為特區政府在政治和法律上的堅強後盾，令其可有更多作為，用盡法律賦予的權力，將一些回歸前由英國政府扶植出來的反對勢力打至潰不成軍，要麼逐漸式微，要麼轉型。即使這些行動並非直接引用《國安法》，也是由《國安法》間接帶動，例如將通識科改成「公民與社會發展科」、派出李百全空降及嚴厲整頓香港電台、連續兩年禁止六四集會等。

▼民主派47人初選案 部份被告及旁聽者於5月31日到庭情況▼

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「最理想是連《國安法》都不需動用」

劉兆佳認為，《國安法》的建設不單純是一條法律的執行，更重要的是建構一套有利「一國兩制」發展、中央和特區關係、年青人與國家民族及共產黨關係的「話語體系」，指的是意識形態的塑造。他指，這些話語體系過往長時間被反對派主導，但從整體長遠角度來說，「一國兩制」要行之久遠，必須對香港社會面貌作深刻改變。

他預期，這場政治肅清行動遠遠未到終局之時，本港仍有內外的反共勢力存在，至少未來兩年之內，本港政治環境的主軸仍然是肅清：「要建構一套有利管治的體制，在政治層面以外仍有很多方面工作要做，包括司法、社會、文化、思想、教育、媒體，很多工作都未做或只是剛剛起步。你以為只是對付完反對派，就萬事大吉嗎？」

劉兆佳表示，愛國力量的建設，有極大量工作需繼續做，「甚至兩年都可能低估了，這是長期的工作」。最理想的狀態，是不用再出動《國安法》，港人自行懂得維護國家安全。

換個角度說，當經常要動用《國安法》，其實也表示《國安法》的權威不夠，因為有很多人仍在挑戰。 劉兆佳

他又指，全世界的政治格局正在急劇變化：「香港的政治身份會變，與內地和中央的關係會變，一些以前習以為常的事情，未必代表以後可以再做。從狹義來說，挑釁中共、損害中共在港人心中地位的事情，就是明顯例子。五十年不變，從來沒說過真的『咩都唔會變』，不變的只是一些基本方針。」

劉兆佳。（歐嘉樂攝）

散播對《國安法》疑慮即「軟對抗」

國安新時代下，一些以往可做的事未來不一定可以再做，民主派不時質疑，「紅線」無處不在難以捉摸，並認為此狀況已足以在港製造「寒蟬效應」，形容香港「白色恐怖時代降臨」。

劉兆佳指，要全面改造香港社會，短期內一定會出現寒蟬效應，因為《國安法》對於香港來說是新事物，仍未有人正式被定罪，要最終司法程序完結後才具體知道紅線在哪。但他指從目前來看，《國安法》只是針對比較明顯挑戰中央、中共，意圖衝擊國家政權、勾結外國勢力的行為，如果純粹對國家政策、管治方式、內地事務作正常的批評，未必有什麼問題。「不會說任何對中央的批評都會引起法律制裁，你看看六四，雖然不能集會，但個人、機構、媒體仍用盡方法勾起對六四的回憶、對中共的不滿吧？也沒有人去禁制。最多不能說那句『結束一黨專政』的口號罷了。」

劉兆佳又批評，一些人借《國安法》的執法行動，煽動社會人士的擔憂和恐慌情緒，其實也是在「曲線挑戰國安法權威」：「他們是否真的覺得恐懼，我不敢肯定。但這實際上是在削弱政權和法律在港人心目中的形象，助長藐視權威，營造有利反對派生存的主觀意願。這就是『軟對抗』啊，（中聯辦主任）駱惠寧所說的就是這些。」

中聯辦主任駱惠寧於今年「全民國家安全教育日」活動中提到，凡破壞國家安全的，屬「硬對抗」，就依法打擊；屬「軟對抗」，就依法規管。（資料圖片/李澤彤攝）

指「製造新敵人」說法不當 「弱勢政府才會用這招」

現時香港政治環境下，原有反對派接近被消滅，公民社會亦面臨前所未有的困境。筆者曾訪問多名民主派、中間派、溫和建制派人士，多人曾不約而同表達一個擔憂：建制陣營「寧左勿右」風氣甚盛，當失去共同敵人後，為保持政治鬥爭機器的運作（keep the machine running），會繼續挑起矛盾製造「新敵人」。

劉兆佳認為，這種說法是過度憂慮，今日香港面對很多政策改革需要，過程中無可避免觸及既得利益集團，特區和中央政府反而需致力爭取更多力量支持，何必在此時橫生枝節。「毛澤東也說過吧？製造更多朋友，減少敵人。推動改革時，當然需要更多支持者，壯大社會和政治基礎，拉攏原本有敵意的人支持政府，這才是王道。」

他又指：「不斷製造新敵人，轉移內部矛盾焦點，政府弱勢時才會用這招，你看看（美國前總統）特朗普在民望低點的時候，就會拿中國大做文章。但今日香港政府已回復強勢，是否還要用到這招？」

指中央對現有反對派參選期望不大

劉兆佳過往多次提及，特區管治過程中，需要「忠誠反對派」存在。他分析，中央理想中的「忠誠反對派」，是在政治議題上跟隨中央步伐，在現有國家《憲法》、《基本法》、《國安法》三者組成的憲制框架內活動，基本行為準則是不違國家安全、不勾結外部勢力、不癱瘓特區運作。遵守以上規定後，可以擔當體制內的開明派，監督甚至在未來參與特區政府管治，推動體制內改革。

不過自從民主派35+初選案，大部份民主派代表人物已被捕被控；「和理非」元老包括何俊仁、楊森等人，亦因參與未批准集結被判入獄；選舉制度修改後，參選立法會門檻大幅提高。民主派內有意見指，強硬執法行動，反映北京已鐵下心腸對付民主派，選舉制度亦把民主派摒棄在外。在這種情況下，為何還預期會有民主派會繼續參選？

劉兆佳直言，現時在公眾視線內的反對派，確實轉型機會很微，也不看好他們派人出選的機會，但這也是中央的預期範圍內：「中央也沒有說一定要靠現時那些反對派政黨，現在沒有足夠時間讓他們轉型，（中央）也不覺得他們會。現在政治仍這麼對立，反對派支持者也未必接受到政黨轉型。」

他認為，「忠誠反對派」更重要來源，在於現時政治包袱沒那麼重、尚未過多投入政治運動的人士，希望新的政治格局下，這些新人願意參與實務工作、發揮監督和制衡政府的作用，甚至長遠而言參與管治，成為愛國力量中的反對派。「堅拒投票支持『忠誠反對派』的人一定有，但肯定有另一批人願意支持。這視乎有多少新人才出現，願意擔當『忠誠反對派』，再靠舊面孔未必有用了。」

▼2021年5月27日，立法會通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》▼

未見有團隊可完整替代中策組功能

劉兆佳現為中大社會學系榮休講座教授，擅長研究香港政治發展和社會形態，他曾於董建華、曾蔭權任特首時期，出任中央政策組首席顧問達10年。

本屆政府將中策組改組成「政策創新與統籌辦事處」，全國政協委員、前行政會議成員張志剛較早前向《香港01》提到，現屆政府最大失策之一，就是將中央政策組棄而不用，輕視其為社會「把脈」功能，結果弄出2019年6月的嚴重政治風波，認為中策組不但要重設，甚至要增撥資源、功能「大升級」，進一步收集和分析網絡輿論，為社會「探熱」。

劉兆佳認為，中策組是否重設並非最重要，重點是現時本地和國際政治變化急速，總需要有團隊從長遠、宏觀、戰略層次思考問題，協助特首駕馭政府和香港社會、加強中央對港政策的執行力、擔當聯繫中央和特區政府的聯繫角色、制訂管治大方向，並協助政府掌握不同層次的政治形勢，只是現時似乎未見有團隊可完整勝任此角色，「成立什麼組，真的沒有所謂，配合到政府施政，擔當那些重要功能才是最重要。」