國安法一年｜「香港約章」網站再被禁　消息︰港電訊商被勒令封網

撰文： 孔繁栩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-18 18:54

港區國安法實施近一年，《香港約章2021》網站於本月初，一度無法進入瀏覽，有份建立約章的前香港眾志主席羅冠聰公開，以色列網站供應商收到香港警方要求下架的信件，指內容涉違反國安法，Wix在事件公開後，重新恢復「約章」網站服務。 消息指，有本港電訊服務商近期收到本港警方指示，今日（18日）起禁止用戶瀏覽《香港約章2021》網頁。有不同電訊商用戶指出，已無法瀏覽該網站，只有個別電訊商的用戶，暫仍可順利進入網站。 《香港01》正向警務處、及各大電訊服務商查詢。

《香港約章2021》網站於本月初一度無法進入，以色列網站供應商Wix其後拒本港警方要求並重開。（網頁截圖）

以色列網站供應商Wix拒絕本港警方要求，並重開《香港約章2021》網頁。消息指，有本港電訊服務商收到警方指示，要求今日（18日）起禁止用戶瀏覽該網。

據了解，今日下午起，多個電訊商的用戶，已無法直接瀏覽《香港約章2021》網站，網民輸入約章網址後，瀏覽器訊息一度指出「由於伺服器停止回應，因此無法開啟網頁」。但當轉用VPN服務上網，則仍可順利進入「約章」網站。據悉，到傍晚時間，只餘少數電訊商的用戶，尚能直接到訪「約章」網站。

下午起分別透過多個本港電訊商數據，均已無法瀏覽《香港約章2021》，瀏覽器訊息一度指出「由於伺服器停止回應，因此無法開啟網頁」。

8名發起人正身處海外

《香港約章2021》的發起人，包括前香港眾志主席羅冠聰、前民間外交網絡發言人張崑陽、前立法會議員許智峯、《學苑》前任總編輯梁繼平、民間組織「鍵盤戰線」發言人鄺頌晴、「本土民主前線」前召集人黃台仰、青年新政前立法會議員梁頌恆、學聯前秘書長周永康。8人目前均身處海外，部份人士過往曾被多間傳媒引述消息指，已屬警方國安處通緝人士。

據資料，港府於今年1月首次按《國安法》下令網絡供應商封鎖網站，對象為記載反修例資訊的網站「香港編年史」，市民無法透過一般途徑進入網站。香港寬頻其後承認，已按照國安法要求停止連線至有關網站。當時消息指，封網決定是由保安局局長按《國安法》授予權力，不涉法庭程序，有關網站會被永久封鎖。

專家︰經VPN成功進入 可排除網站技術故障問題

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，網頁無法開啟原因不同，但如果經VPN成功連入，可排除網站出現技術故障，參考早前「香港編年史」個案，不排除人為介入導致沒法從香港地區登入網頁。

黃浩華關注，以色列Wix早前已承認錯誤將「香港約章」下架，並已重新恢復，相信並非以色列方面出現問題，不排除政府為了禁止市民登入網頁，而向本地網絡供應商入手。黃浩華認為，「香港約章」一直備受外界「關注」，「之前都已經有所動作，就算唔係7.1前，一直都有下架嘅可能性。」

《香港01》正向警務處、及各大電訊服務商查詢。其中，電訊商HGC環電發言人回覆時表示，一直按照法例指引和政府要求，營運業務及處理相關事宜。