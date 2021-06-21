李家超稱正研究23條立法　涵竊取國家機密等七罪　現屆政府難完成

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-21 11:47

《港區國安法》實施近一年，保安局局長李家超接受報章專訪時表示，雖然《國安法》在港實施，但政府從未停頓《基本法》23條立法的研究工作，認為《基本法》23條立法可填補《國安法》餘下的不足，包括加強涵蓋範圍、優化現行法律，如檢討刑事罪行條例、社團條例等，確保充分處理極端危害國家安全狀況。不過李家超指，立法工作複雜，預料難在今個立法年度完成。 《國安法》涵蓋四項罪類，包括分裂國家罪、顛覆政權罪、恐怖活動罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。對比李家超的說法，日後23條立法後的涵蓋範圍將會更廣，包括《國安法》未有涵蓋的竊取國家機密罪、煽動叛亂罪、叛國罪等，與2003年《基本法》23條立法草案所涵蓋的七大範圍相約。

李家超稱，《基本法》23條立法可填補《國安法》餘下的不足，會加強涵蓋範圍、優化現行法律，包括檢討刑事罪行條例、社團條例等，確保充分處理極端危害國家安全狀況。

須研究外國相關法例

李家超表示，《基本法》23條立法的研究工作範圍廣泛，包括參考《國安法》的執行、法庭審訊及裁決，另外立法將採用普通法立法，需研究外國相關法例。至於03年提出的立法草案建議內容是否仍有效，李家超稱同樣納入研究範圍，強調在2019年出現危害國家安全情況是非常嚴重及極端，故要確保訂立的法律，可充分處理有關極端危害國家安全的情況。

他又指，立法將循七方面進行，包括叛國罪、顛覆罪、分裂國家罪、煽動叛亂罪、竊取國家機密罪、處理外國政治團體在港活動，以及香港政治團體與外國團體的聯繫。

李家超指，有情報顯示，有外國資金包裝成基金，再通過基金資助危害國家安全罪行，或其他違反香港法例的罪行，強調會繼續重點打擊危害國家安全行為的資金來源。（資料圖片/盧翊銘攝）

稱有情報指外國資金包裝基金 資助危害國家安全罪行

李家超又指，有情報顯示，有外國資金包裝成基金，再通過基金資助危害國家安全罪行，或其他違反香港法例的罪行，強調政府會繼續重點打擊危害國家安全行為的資金來源，包括凍結相關資產斷財路。對於《港區國安法》的追溯期問題。

對於不少組織在2019年反修例事件後籌款，是否違法？李家超稱，要視乎對方收集資金的目的及用途，是否符合原有目的，若不同或涉違反欺詐罪，可能變成犯罪得益，有機會被凍結資金。至於捐款有否問題，李家超指，若明知有關資金用作犯法行為的融資，在知情下捐款，有可能觸犯協助違法融資，要負上法律責任。

對於六四集會往後能否舉行，李家超指，要視乎集會是否符合香港法律，包括《國安法》、《公安條例》以及有否限聚令。（資料圖片/梁鵬威攝）

否認國安法實施後言論集會自由收窄 稱自由非無法無天

《港區國安法》實施後，支聯會六四集會、民陣七一遊行不再出現，李家超不認同言論集會自由被收窄，「自由不代表是無法無天，自由亦不是一張無填銀碼的支票，可以任意妄為，自由權利必須在守法之下去行使。」

至於六四集會往後能否舉行，他稱要視乎集會是否符合香港法律，包括《國安法》、《公安條例》以及有否限聚令。被問到會否取締支聯會，李家超稱，任何組織目的，是經過違法手段推翻憲制下的根本制度，就是違反顛覆罪。他強調按法律處理任何組織在這方面的行為，若因國家安全的需要，可依法禁止運作。