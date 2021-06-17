訂閱《蘋果》或持壹傳媒股份會否犯法？ 李家超：視乎行為意圖

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-17 13:59

警方國安處今早（17日）拘捕《蘋果日報》五名董事，涉嫌違反國安法串謀勾結境外勢力；另保安局局長李家超引用《港區國安法》條文凍結《蘋果日報》三間相關公司涉1800萬元資產。 李家超中午見記者時，被問到若市民訂閱《蘋果日報》或持有壹傳媒集團股份，會否被視為資助危害國家安全行為？他回應稱，任何行為是否違反《國安法》，要視乎其行為目的及意圖，若並非危害國家安全，則不受法例規管。 李家超又指，《蘋果日報》日後運作要交由公司決定，但強調已根據《國安法》條文凍結1800萬懷疑與犯罪相關的資產，除非獲其批准，否則不能動用。

7月1日前整頓《蘋果日報》？李家超：警方按實際情況、證據行事

政圈一直盛傳政府會在7月1日前整頓《蘋果日報》，被問到《蘋果》會否在7月1日當日沒報紙出？李家超未有正面回應，僅強調香港是法治的地方，警方會按實際情況、證據、法律賦與權力行事，任何可行措施都會考慮。他強調危害國家安全是嚴重罪行，警方會嚴厲打擊，又指對警方搜集證據充滿信任，相信行動能收到實質效果。

▼警方國安處拘捕5名壹傳媒高層並到壹傳媒大樓搜查▼

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會否叫《蘋果》員工「跳船」？ 李家超：每個人決定都是自行選擇

被問到會否叫《蘋果日報》員工「跳船」，若「跳船」能否保平安？李家超回應說，涉及參與、協助、教唆及資助危害國家安全罪行都是違反《國安法》，強調每個人的決定都是自行選擇。他多次表明，不應將一般傳媒工作的記者與這次行動扯上關係，強調這次涉及刑事串謀罪行。

李家超又指，警方行動絕非針對傳媒工作，亦不會對其他傳媒採取行動，但稱若調查中發現其他人士參與參與、協助、教唆及資助危害國家安全罪行，會因個人行為犯法而採取行動，與傳媒工作無直接關係。