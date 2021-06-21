國安法｜李家超籲移民前三思　倘錯失在港發展機會：無謂後悔莫及

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-21 12:28

《國安法》在港實施近一年，保安局局長李家超接受電視訪問，談及過去一年不少港人選擇移民。李家超稱，不少國家向港人提出的方案，只是一些臨時逗留方案，指港人或因移民而錯失香港發展機會，「無謂後悔莫及」，籲港人移民前要三思。

李家超接受《now新聞》訪問指，港人毋須交代出境理由，政府並無備存相關數字。他籲港人移民前須三思，（盧翊銘攝）

指蔡展鵬正接受紀律調查 不影響國安處工作

李家超接受《now新聞》訪問指，港人毋須交代出境理由，政府並無備存相關數字。他籲港人移民前須三思，不少國家向港人提出的方案，只是一些臨時逗留方案，「審批時如果唔批，錢或者用晒，以前花嘅時間本來喺香港發展，本身香港有嘅機會都無咗啦，就無謂後悔莫及。」李家超又稱，近期看到不少新樓盤很快沽清，證明很多人希望在香港安居樂業。

李家超又指，有情報顯示，有外國資金包裝成基金，再通過基金資助危害國家安全罪行，包括透過軟性手法，例如媒體、藝術、戲劇等宣揚港獨及危害國家安全的訊息。

被問到警務處國家安全處處長蔡展鵬因光顧無牌按摩店接受紀律調查，李家超強調調查過程公正，又指是個別人員的事件，不會影響國安處的工作。