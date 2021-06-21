梁振英函壹傳媒董事　批未履行責任　張華峰：小股東現已無能為力

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-21 19:27

消息指，壹傳媒（282）董事會今日（21日）開會，討論《蘋果日報》是否繼續營運或停刊。據了解，董事會決定將死線定在周五（25日），若保安局未能解封已凍結的資產，公司將欠缺資金營運，當天決定結業，即《蘋果日報》周六出街的報紙是最後一天，蘋果動新聞網則於周五晚上11時59分結束運作。 本身是壹傳媒小股東的全國政協副主席、前特首梁振英在社交網站發文稱，《壹傳媒》所有董事對所有股東有不可推卻的法律責任，應將公司的最新營運情況全面、準確及公開地通告所有股東。他質疑，至今各董事未有履行上述法律責任，因此他委託律師向所有《壹傳媒》董事發信，表明保留追究法律責任的權利。

梁振英批董事未履行法律責任

梁振英在Facebook發文，指《蘋果日報》是《壹傳媒》的主要業務，《壹傳媒》是香港上市公司，指近日《蘋果日報》和《壹傳媒》能否繼續生存，社會上有極多傳言和猜測。

梁振英指，《壹傳媒》所有董事對所有股東有不可推卻的法律責任，應將公司的最新營運情況全面、準確及公開地通告所有股東，他批評，至今各董事並未有履行上述法律責任，因此他委託律師向所有《壹傳媒》董事發言，表明保留追究法律責任的權利。

張華峰：若違上市條例 公司或需賣盤、清盤



經民聯金融服務界議員張華峰接受《香港01》查詢時表示，壹傳媒（282）過去不時有波動，創辦人黎智英因《國安法》被捕時，已出現很多不明朗的投資因素，不少人已警告投資者要衡量投資風險。

張華峰指出，一旦《蘋果日報》停刊和停止網上新聞，壹傳媒很大機會觸動《上市條例》，實際情況還待董事局向證監會交代，若一旦違反《上市條例》，壹傳媒就會被除牌，變回私人公司，屆時若要補償小股東的損失，公司或須賣盤或清盤，但一旦申請清盤，不少資產會被清盤官收回。張華峰坦言，小股東在此刻「可以做嘅嘢唔多」，又指小股東現階段已「無能為力」。

《蘋果日報》本周六（6月26日）或最後出版。（鄭子峰攝）

CY自爆持2,000股壹傳媒股份

6月初，長期關注《蘋果日報》運作和新聞內容的梁振英透露，他早於2018年買入2,000股壹傳媒股份，「我於2018年買入2,000股壹傳媒股份，在此前後都沒有直接或間接買入或賣出任何壹傳媒的股份。市場人士不必猜測。」5月26日，梁振英在社交媒體指，當時壹傳媒已停牌九日，集團仍未就發出上述公告中承諾的聲明，亦未復牌，因此他向執法機關投訴，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利。