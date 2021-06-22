林鄭月娥：任期只餘一年無能力完成23條立法　惟爭取時間籌備

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-22 12:35

行政長官林鄭月娥今（22日）出席行政會議前，被問到任內會否啟動《基本法》第23條立法，她稱《國安法》第7條要求特區政府有兩項目標工作，其中包括按《基本法》下的規定就23條立法。 林鄭月娥指，立法工作由保安局牽頭，爭取時間籌備相關工作，但強調今屆政府任期只餘大約一年，加上相關立法要經立法會審議，估計無能力在現屆任期內完成整個立法工作。

林鄭表示，香港回歸20多年來，雖然未落實《基本法》23條，但並非無法律條文處理涉及國家安全的問題，如早前曾引用《社團條件》處理。她強調一方面籌備23條立法工作，另一方面就是要疏理及激活現行法例，維護國家安全。

保安局局長李家超表示，政府從未停頓《基本法》23條立法的研究工作，認為23條立法可填補《國安法》餘下的不足，包括加強涵蓋範圍、優化現行法律，如檢討刑事罪行條例、社團條例等。（資料圖片）

保安局局長李家超日前接受報章專訪時表示，政府從未停頓《基本法》23條立法的研究工作，認為《基本法》23條立法可填補《國安法》餘下的不足，包括加強涵蓋範圍、優化現行法律，如檢討刑事罪行條例、社團條例等，確保充分處理極端危害國家安全狀況。

他又指，立法將循七方面進行，包括叛國罪、顛覆罪、分裂國家罪、煽動叛亂罪、竊取國家機密罪、處理外國政治團體在港活動，以及香港政治團體與外國團體的聯繫。