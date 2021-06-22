區議員宣誓｜公民黨區議員退黨保平安？林鄭：視乎有否違負面清單

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-22 11:20

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》5月正式刊憲生效，早前有消息指，政府敲定於7月安排區議員逐一宣誓，料三類行為會跌入DQ範圍，包括曾簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計最少有100名區議員將因此被DQ。 以政黨名義簽署聲明書的公民黨日前有11名區議員退黨，特首林鄭月娥今早（22日）出席行政會議前被問到，有關區議員退黨後，會否增加宣誓成功的安全系數。林鄭強調不會評論有關舉措，僅稱政府會依法辦事，又提到法例有列出正面及負面清單，區議員只需考慮有否違反負面清單中的條件，從而影響其宣誓會否被監誓人信納。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

爭取未來一個月進行宣誓

《香港01》早前報道，政府敲定於7月舉行區議員宣誓儀式，由民政事務局局長徐英偉監誓。日前有消息指，區議員三類行為會跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計最少有100名區議員將因此被DQ。

林鄭今早被問到何時會舉行區議員宣誓儀式，她表示，由於政府仍需時間釐清宣誓工作及不當宣誓後的法律後果，會爭取在未來一個月進行宣誓，但拒絕評論公民黨區議員退黨後能否「保平安」，僅稱政府會依法辦事。

11名區議員上周日集體宣布退出公民黨，包括荃灣區議會主席陳琬琛、油尖旺區議會副主席余德寶等，公民黨目前只餘5名區議員。

▼最新宣布退出公民黨的區議員▼