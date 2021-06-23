政圈風聲｜國安法下多個會員團體退出支聯會　傳街工已退會

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-23 17:34

港區國安法下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四集會被禁，其綱領「結束一黨專政」，早前被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。 自今年4月開始，支聯會相繼有不同成員、團體宣布退出，政圈有傳街工亦已退出支聯會。街工主席盧藝賢接受《香港01》查詢時，僅稱暫無任何回覆，稍後再回應。

支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自4月起出現退會潮，包括梁耀忠議員辦事處、公民黨黎志強議辦等。直至近月再有多人退出，包括正因民主派35+初選案被還押的前區議員范國威、元朗區議會副主席麥業成等。

多年為民陣及支聯會遊行駕駛「領頭車」的前區議員、民主黨創黨成員岑永根，早前亦登報發表聲明，指自己正式退出支聯會，不會再參與相關工作，原因同樣是基於《國安法》下的法律風險，形容對於決定感到無奈。

梁耀忠表示，由於其議員辦事處已結束，故已取消在支聯會團體成員身份。至於街工辦事處方面，梁稱街工正在處討當中，他本人並不得悉有關詳情。（資料圖片）

有消息指，街工辦事處亦已退出支聯會，主席盧藝賢接受查詢時僅稱現時沒有任何回覆，稍後才作回應。街工前立法會議員梁耀忠接受查詢時表示，由於其議員辦事處已結束，故已取消在支聯會團體成員身份。至於街工辦事處方面，他稱街工正在處討當中，他本人並不得悉有關詳情。