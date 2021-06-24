回顧《蘋果》26年　主打政治成遊行示威推手　曾貼中特首人選？

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-24 06:45

創刊26年的《蘋果日報》，多名高層因涉違反《港區國安法》被捕，公司資產被凍結，最終難逃停刊命運，昨（23日）宣布午夜起停止運作，今日（24日）出版最後一份實體報紙，網站午夜後停止更新。 《蘋果日報》成立以來，被視為本港民主運動及民主派的主要輿論陣地，在本港政治活動扮演積極角色，甚至成為參與者，例如每逢有大型遊行示威，均以頭版報道及印刷海報，呼籲市民上街，壹傳媒創辦人黎智英甚至親自落場參加佔領運動。2019年反修例運動期間，《蘋果》將「反送中」一詞發揚光大，成為反修例陣營的主論調之一。

創刊號揭中央首屆特首人選 董建華、梁振英上榜

《蘋果日報》由商人黎智英創立，自創刊以來，政治新聞是其主打之一，1995年創刊號即頭版刊出首屆特首人選，稱中央已秘密「揀蟀」選出9人名單，當中包括後來當選特首的董建華；當時名單亦包括2012年當選特首的梁振英。

《蘋果》親民主派及「反共」的立場鮮明，經常批評港府施政，2003年沙士肆虐、港府推行23條立法，激發大批市民七一上街遊行，《蘋果日報》當日頭版大字印刷「走上街頭，不見不散」，並隨報附送遊行海報，其後每逢有大型遊行，《蘋果日報》亦會以頭版呼籲市民參與。每年六四集會，翌日《蘋果》均會在頭版大幅報道維園內點點燭光的場景。《蘋果》亦曾報道不少獨家新聞，包括2000年時任立法會議員程介南以權謀私；2003年報道時任財政司司長梁錦松偷步買車，最終導致對方下台。

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與民主派關係密切 黎智英14年現身「佔中」現場

黎智英與民主派關係密切，2010年社民運提出「五區總辭 變相公投」的建議，多名民主派人士曾到黎智英家中商討方案，黎智英本身支持「五區公投」，但由於後來民主黨不參與，《蘋果日報》對「五區公投」的取態亦有所改變。

2014年「佔中」及2019年反修例運動，《蘋果》在這兩場香港回歸以來最大型的社會運動上，亦扮演重要角色。2014年人大通過「831」決定後，《蘋果》頭版以「真普選無望 今晚政總發聲」為題，呼籲市民上街表達意見。

「佔中」期間，黎智英多次現身金鐘佔領區，替現場民眾打氣，直至清場當日，黎智英與多名民主派人士留守金鐘佔領區，被警方以「非法集結」罪名拘捕，但最終沒有被檢控。事後多家親中報章指控黎智英為「佔領中環」提供資金。

《蘋果》籲反修例示威「港人晒佢冷」 提出「反送中」口號

2019年港府提出修訂《逃犯條例》，引起社會憂慮，民陣於6月9日發起反修例遊行，《蘋果》當日頭版以「香港上街反惡法 香港人晒佢冷」為題，並附上遊行資訊，呼籲市民守護分隔香港與內地之間的防火牆，「下午3點， 維園，不見不散。」《蘋果》其後以「反送中」形容反修例運動，「反送中」成為示威者的主要口號。

2019年7月，黎智英到訪美國，與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，雙方討論《逃犯條例》修訂及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。外交部駐港特派員公署其後發聲明表示，堅決反對外部勢力插手香港事務，「絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害。內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場」。19年8月，中央政法委亦曾發文批評，黎智英是「禍港四人幫」之首，批評他「賣港投美」，必將受到嚴懲。

一直是北京眼中釘的《蘋果》，亦不時成為建制派狙擊目標，全國政協副主席、前特首梁振英近年亦頻繁地在網上批評《蘋果》，斥責黎智英是「民族敗類」。隨着黎智英及多名壹傳媒高層被捕、資產被凍結，屢傳被取締的《蘋果》，最終自行宣布停刊告別。