林鄭指過去一年　本港出現根本性正面發展　陳茂波指必須背靠祖國

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-24 12:56

2021財新夏季峰會今天（24日）在北京舉行，特首林鄭月娥透過視像致辭，過去一年，在中央的支持下，香港特區整體的情況出現了根本性的正面發展，指去年六月底，全國人大常委會制定《國安法》，並在香港頒布實施，徹底改變了之前長達一年的社會動盪、暴力破壞，以及人身安全受到威脅的危險局面，讓國家安全在特區得到保障。

行政長官林鄭月娥今日（六月二十四日）在北京舉行的2021財新夏季峰會透過視像致辭。

林鄭指香港經濟已明顯改善

林鄭又指，中央為堵塞特區選舉制度的漏洞，全國人大常委會今年三月通過經修訂的《基本法》附件一和附件二，完善特區的選舉制度，落實「愛國者治港」，「中央這兩項重大舉措，確保『一國兩制』在香港行穩致遠，也在慶祝中國共產黨成立100周年之際，完善『一國兩制』制度體系，維護了香港的長期繁榮穩定。」

林鄭指，在社會穩定和政治安全有了保障後，她有信心香港無論在經濟、民生、社會發展方面都會迎來更好的未來，林鄭又指，在貿易方面的強勁復蘇和特區政府的持續投資帶動下，香港經濟在2021年第一季已明顯改善，實質本地生產總值有7.9%的可觀按年增長，結束連續六個季度收縮的情況，又稱留意到外國企業對在香港的業務前景評估也出現了改變，「從早前的疑慮、關注，轉移到「十四五」規劃帶來的機遇，粵港澳大灣區的最新發展和甚麼時候可以恢復香港與內地以至其他地方的跨境人員往來，讓它們可以進行商業活動。」

財政司司長陳茂波致辭指，特區政府將推出規模達360億港元的電子消費券計劃，除了藉刺激市民消費帶來的乘數效應提振本地的經濟和就業市場外，更是要推動商戶和市民更積極使用電子支付，讓港商未來能更好把握網上銷售與電子支付發展帶來的商機。（歐嘉樂攝）

陳茂波冀藉消費券推動電子支付

財政司司長陳茂波致辭指，特區政府將推出規模達360億港元的電子消費券計劃，除了藉刺激市民消費帶來的乘數效應提振本地的經濟和就業市場外，更是要推動商戶和市民更積極使用電子支付，讓港商未來能更好把握網上銷售與電子支付發展帶來的商機。

陳茂波又指，面對百年未見之大變局，香港必須背靠祖國、放眼世界、胸懷未來，在香港特區而言，一方面要固本培元、揚長補短，同時也需因應外圍政經環境的轉變，調整策略。香港在國家的發展中有獨特的角色和功能，會發揮好「一國兩制」的優勢，積極融入國家發展大局，不斷提升自身所長，服務國家所需，以取得自身的長足發展。