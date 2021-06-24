大灣區律師執業試因疫情停考　消息：擬於本港設試場　料稍後公布

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-24 17:06

內地去年通過容許擁有五年資歷以上的本港律師或大律師，通過特定考試後，可獲取大灣區執業資格，從事「民商事」的內地法律事務，惟有關考試因疫情問題延遲多時。 消息指，主辦方擬於本港設試場，讓已報名的律師或大律師在港應考，據悉稍後將會公布具體安排。

律政司司長鄭若驊指出，本港有逾650名法律執業者報考首屆粵港澳大灣區律師執業考試。（歐嘉樂攝）

據悉主辦方曾與考評局商討

律師岑君毅接受《香港01》查詢時表示，不少律師希望報名參與大灣區律師執業考試，指不少香港企業在大灣區也有設分部，若香港律師既能提供香港的法律意見，也能就內地法律提供意見，可為律師工作「開多一道門」，惟考試基於疫情延遲多時。

岑君毅又指，據他了解，執業考試主辦方曾與香港考評局聯繫，未能商議進度為何，認為考評局舉辦公開考試經驗豐富，「連DSE可以舉辦到，幾千個律師嘅考試一定無問題。」

陳澤銘指，由本港的中立考試機構負責考核，做法值得歡迎，又指中國委託公證人考試也是在本港舉辦，認為早有先例可循。（羅君豪攝）

陳澤銘冀盡早公布安排

香港政策研究所法治研究中心主任、律師陳澤銘指，有關考試於去年已公布，惟因疫情未能如期舉行，他指有關考試僅屬試點，為期兩年，現在過了半年，坦言業界已有點「心急」。他指出，考試原定於深圳和珠海舉行，若最終在本港設考點，本港律師毋須跨境考試，安排絕對值得歡迎，他又指考試內容繁多，希望主辦方能盡早公布安排，讓應考人士可盡早溫習。

陳澤銘又指，由本港的中立考試機構負責考核，做法值得歡迎，又指中國委託公證人考試也是在本港舉辦，認為早有先例可循。

民建聯立法會議員周浩鼎對做法持開放態度，認為最重要是當局能管理防疫風險。他指近期疫情已放寬，若情況容許，在香港舉辦執業試「可以諗」，又指執業試有七百名法律界人士報名，反映考試受歡迎，認為不少法律界人士也不希望無了期延後考試，只要內地當局批准和接受在港設考場，也是可取的做法。

律師岑君毅接受《香港01》查詢時表示，不少律師希望報名參與大灣區律師執業考試，指不少香港企業在大灣區也有設分部，若香港律師既能提供香港的法律意見，也能就內地法律提供意見，可為律師工作「開多一道門」，惟考試基於疫情遲多時。（香港和解中心圖片）

鄭若驊指650人報名

內地司法部去年公布粵港澳大灣區律師執業考試詳情，原訂於今年1月30日舉行，參與考試者須先接受為期七日的線上執業考試法律知識培訓。律政司司長鄭若驊指出，本港有逾650名法律執業者報考首屆粵港澳大灣區律師執業考試。

今年3月，民建聯周浩鼎在立法會司法及法律事務委員會會議上關注有關情況，指考試因疫情問題延遲多時，又問到當局會否與內地商討相關讓本港法律從業員參與執業考試的路線圖。普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮當時回應指，該考試並未舉行，暫時未有新的考試期安排，強調早前報名的700人，只是參加了網上宣講會。

岑君毅指，據他了解，執業考試主辦方曾與香港考評局聯繫，未能商議進度為何。（資料圖片）