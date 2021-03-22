港府力推本港律師赴灣區執業　執業試因疫情延後　復試安排無進展

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-22 20:00

港府一直積極推廣本地法律界人士到大灣區執業，去年內地通過讓擁有5年資歷以上的本港律師或大律師，在通過特定考試後，取得大灣區執業資格，從事「民商事」的內地法律事務。 多名有法律背景的立法會議員在今日（22日）召開的司法及法律事務委員會上，向當局關注有關內地執業試的安排，及便利本港法律從業員在內地開業的措施。不過，原來考試因疫情問題延遲多時，至今仍未有復試安排，目前未有進展。

大律師容海恩發言時說，希望大律師公會為有意到內地工作的大律師提供更多協助，又指公會有內地顧問名冊，但2016年至今沒有人再加入名冊。

大律師容海恩發言時說，希望大律師公會為有意到內地工作的大律師提供更多協助，又指公會有內地顧問名冊，但2016年至今沒有人再加入名冊。她又指，只有香港律師樓可與內地律師樓合作，就算執業要求放寬過後，大律師仍無法在內地開業，她問到律政司有否提供協助，讓大律師在內地有「窗口」開業，才能繼續進行推廣工作。

普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮回應指，大律師可在內地擔任法律顧問，當局已與內地方面商討，讓他們受聘於內地律師事務所擔任顧問時，只需備案無需審批，鼓勵香港大律師善用放寬措施。

民建聯周浩鼎問及，因應內地安排已推出網上培訓，並有700人報名，他問到當局有否與內地商討相關讓本港法律從業員參與執業考試的路線圖。丁國榮回應指，該考試並未舉行，暫時未有新的考試期安排，強調早前報名的700人，只是參加了網上宣講會。

周浩鼎（盧翊銘攝）

律師會指內地執業爭取多年 大律師公會代表：大律師受惠不多

香港律師會副會長陳澤銘在開場發言指，大灣區考試對業界而言是突破性發展，他指律師會已爭取多年，又指本港律師若擁有超過一個區域的執業資格，相信有助往內地發展。至於其他聯合內地工作，他指律師會與9個內地律師協會有聯絡機制，每3個月與他們討論兩地合作的事宜，亦有舉行網上座談會，讓三地律師就業務交流。

大律師公會代表黃若鋒指，自己只是臨危受命，坦言大律師公會內未開會討論今次議題，故沒有官方意見，但他個人大致贊成有關措施，只是認為內地執業的部分，大律師似乎沒有受惠之處，希望多了解作為個體戶的大律師可如何在內地執業。

香港律師會副會長陳澤銘（羅君豪攝）

專注發展仲裁的律師會代表徐凱怡指，仲裁工作是否可「落地」，很多時也在於商界對仲裁的認識是否足夠，故建議未來與內地合辦座談會時，可用不同行業為主題舉辦，吸引商界使用仲裁，甚至可考慮與大灣區電視台合作推廣仲裁。