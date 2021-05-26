專訪｜蘇紹聰促法律科技「行快啲」：律師樓仲養緊十幾人搬文件

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-26 07:00

新冠肺炎疫情持續逾年，加速各行各業轉型，各種網上服務應運而生。法律界等傳統界別亦不例外，本港法院因應疫情去年起嘗試以視像方式遙距聆訊。律師會前會長、一邦國際網上仲調中心（eBRAM）主席蘇紹聰認為，香港仍要「行快啲」，加速發展法律科技，包括發展電子檔案（electronic filing），「而家一間律師樓仲養緊十幾人搬文件去法庭。」 他表示，法律界應把握本港自身優勢及粵港澳大灣區發展機遇，吸引各地人士到香港處理法律問題，如解決法律爭議、簽署合約等，同時業界應加強法律科技應用，促請政府為中小型律師行提供資助，鼓勵業界轉型。

香港仍使用實體文件 「每單案文件可擺滿一間房」

蘇紹聰接受《香港01》專訪時表示，香港應加快發展法律科技，例如很多地方的法院早已使用電子文件（electronic filing），但香港仍在使用實體文件，「一間律師樓都仲養緊十幾人人手搬文件去法庭，每單案件文件可以擺滿一間房。」

蘇紹聰談及各地視像審訊的發展，稱新加坡、英國及內地等地也會採用視像開庭，而目前香港雖然有科技法庭（Technology court），但使用的關卡較高，需要提供理由說服法庭批准使用，加上科技法庭數目不多，並非每宗需要視像審訊的案件也能用上科技法庭。他解釋，香港需要處理眾多跨境案件，亦要傳召身處不同地方的專家證人作證，有必要發展視像審訊。

他認為，司法機構需要增設資訊科技部門，專門處理法庭的科技問題，而非統一透過政府的資訊科技部門處理，「每次法庭要支援，又要填form，又要申請，又要排期咁，蚊都瞓啦。」

eBRAM今年內推中英人工智能翻譯 將發展至5、6種語言

蘇紹聰指出，香港作為國際法律中心，亦是國家內唯一實行普通法的地區，不能只做本地生意，應發揮背向中國面向世界的優勢，為來自世界各地的人士解決法律爭議，認為業界發展法律科技尤其重要，例如透過「機械學習」（machine learning）進行人工智能翻譯，減省所需的人手和時間。他提到，由他擔任主席的eBRAM正開發人工智能翻譯系統，期望今年內在電子爭議解決平台推出中英翻譯，其後陸續提供5至6種語言的人工智能翻譯，包括西班牙文、俄文及阿拉伯文等。

他說，現時香港缺乏法律科技人才，需要具備科技知識並熟悉行內運作的人士，改良法律科技系統。他舉例指英國有律師兼任律師樓的創新科技總監，運用其法律及科技知識，負責法律科技事務。他亦指，不少中小型律師行缺乏資源轉型，冀政府提供財政資助，供中小型律師行更換設備。

料「大灣區律師」成新趨勢

港府及內地正籌劃舉辦粵港澳大灣區律師執業試，蘇紹聰表示，業界對措施反應熱烈，早前網上簡介會有約700人參與，包括大律師、律師等專業人士，取得執業資格打入大灣區市場，對業界而言具吸引力。

他說，國家「十四五規劃」及「粵港澳大灣區發展綱要」提出要促進三地人流、物流及資金流，相信「大灣區律師」會成為新趨勢，將出現更多熟悉粵港澳三地法律的人才。他稱，據他所知，目前至少有兩間律師樓主打大灣區市場，於廣東前海、南沙、澳門及香港設有分行，聘用三地律師。