大灣區律師執業考試　司法部敲定7.31移師港舉行　考評局負責考務

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-24 19:20

內地司法部今天（24日）發公告，結合目前廣東省和香港、澳門特別行政區的新冠肺炎疫情防控形勢，批准在香港設考場。律政司歡迎司法部的公告，早前指已報名參加大灣區考試的法律執業者，應盡早於下月2日至下月11日日期間登錄司法部網站，選擇考試地點及繳交相關考試費用，指考生應採取防疫措施，注意個人衞生，同時亦強烈鼓勵考生在應考前接種新冠疫苗。

律政司司長鄭若驊早前指出，本港有逾650名法律執業者報考首屆粵港澳大灣區律師執業考試。（歐嘉樂攝）

鄭若驊指上周已簽署備忘錄

司法部宣布大灣區考試將於7月31日舉行，並在深圳及珠海以外增設香港考場，律師司發稿指，司法部與律政司於本月18日就大灣區考試香港考區的有關工作簽署備忘錄，由律政司協調香港考試及評核局負責考務工作。

律政司司長鄭若驊表示，感謝司法部一直以來大力落實大灣區考試，這次因應疫情增設香港考場，為香港考生帶來莫大便利，稱律政司會積極做好香港考區的考試組織實施工作，以期考試順利舉行。

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《01》今天引述消息指，主辦方擬於本港設試場，讓已報名的律師或大律師在港應考，據悉稍後將會公布具體安排。律師岑君毅認為考評局舉辦公開考試經驗豐富，「連DSE可以舉辦到，幾千個律師嘅考試一定無問題。」香港政策研究所法治研究中心主任、律師陳澤銘指考試原定於深圳和珠海舉行，若最終在本港設考點，本港律師毋須跨境考試，安排絕對值得歡迎，他又指考試內容繁多，希望主辦方能盡早公布安排，讓應考人士可盡早溫習。

民建聯立法會議員周浩鼎指，執業試有七百名法律界人士報名，反映考試受歡迎，認為不少法律界人士也不希望無了期延後考試，只要內地當局批准和接受在港設考場，也是可取的做法。