消息：李家超升任政務司司長　武官首掌政務司　鄧炳強任保安局長

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-25 00:12

《香港01》今日（24日）獨家報道，政府將會有高層人事變動。今日晚上有消息指，政府最快明天公布，保安局局長李家超晉升為政務司司長，政務司司長張建宗則會退休。而警務處處長鄧炳強將會晉升為保安局局長，現任副處長蕭澤頤將接任為警務處處長。

《香港01》晚上接獲有關上述調動的消息。

李家超未掌工商民政部門 政務司局長首見

現任保安局局長李家超，消息指會晉升為政務司司長。李家超是警政系統出身，2002年曾借調至保安局研究電腦罪行立法，2012年出任保安局副局長，2017年升任為局長。

過去7名政務司司長，多由政務官出身，就算是以立法會議員身份獲邀進入政府的唐英年，亦曾出任工商及科技局局長與財政司司長等政務職位。如李家超上任，將會是首名沒有工商民政經驗的官員出任政務司司長。

鄧炳強2019年掌警務處 亦是蕭澤頤掌其原職

鄧炳強於1987年加入警隊，2014年出任港島總區副指揮官，曾處理「佔中」運動，2018年升任警務處副處長（行動）。2019年11月，鄧炳強接替盧偉聰擔任警務處處長。

鄧炳強於2019年修例風波期間上任處長，領導警隊處理社會動盪。2020年8月，鄧炳強在內共11名中港官員被美國財政部制裁，不能獲得美國銀行及公司的服務。

修例事件後區議會換屆，大量泛民人士當選。作為警務處處長的鄧炳強，多次落區出席區議會會議，但與多區的區議員刷出火花，曾表示「唔知係咪有人怕我講出真相，所以打斷我發言。」

接替鄧炳強出任警務處處長的人選，傳為警務處副處長（行動）蕭澤頤。蕭澤頤在1988年加入警隊，2019年11月升任警務處副處長（行動），換言之，2019年調動亦是由蕭澤頤換任鄧炳強原有職務。

70歲的張建宗早已達到退休年齡，政界近年多次傳出退休傳聞，而2019年修例風波，以及2020年至今的新冠疫情之中，張建宗表現多次被建制派批評。