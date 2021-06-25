政務司長成魔咒？回歸以來竟無人做足5年　林鄭唐英年均中途辭職

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-25 13:27

政務司司長是特區「第二把手」，地位僅次於行政長官，可謂「一人之下、萬人之上」。然而，香港回歸將近24年，歷任7名政務司司長，竟然無一人能做完5年任期。 《香港01》整理歷任政務司司長任期，部份人在該位置上退休，亦有人辭職參選特首，其中以首任政務司司長陳方安生任期最長，差3個月就能做滿5年。

陳方安生提早退休 在任4月9個月

1997年香港回歸，原布政司司長陳方安生過渡至首屆特區政府，出任相當於同職位的政務司司長。陳方安生是資深政務官，早於1962年加入政府，1993年接替霍德出任布政司，是香港開埠以來首名女性布政司。

1999年，陳方安生已屆60歲退休之齡，但時任特首董建華挽留，計劃留任至董建華首任任期屆滿即2002年中為止。不過，政圈早傳出陳太與董生不和，2000年9月，陳方安生到北京述職後不久，即宣布提早於2001年4月底退休，擔任政務司司長4年9個月。

董建華辭任特首 曾蔭權「頂上」辭政務司

第二任政務司司長為曾蔭權，他是回歸後首任財政司司長，曾帶領香港金融官員班子在1997年金融風暴中「打大鱷」，成為一時佳話。

2001年5月，曾蔭權接替陳方安生出任政務司司長。但在2005年3月董建華辭任特首，按政府官員順序，由政務司司長署理行政長官職務，後來曾蔭權獲中央祝福，辭任政務司長生參選特首，其CS生涯為期接近4年。

許仕仁臨退休獲邀出山 僅做一屆兩年

第三任政務司司長為許仕仁。許仕仁在回歸後長期出任財經事務局局長，原本已計劃退休，2005年在新任特首曾蔭權力邀下，出任政務司司長。許仕仁當時早已表示，完成政府該屆兩年任期後便退任，到了2007年新一屆行政長官選舉之後，許仕仁離開政府，改任行政會議成員。

唐英年2007年上任 2011年辭職選特首

第四任政務司司長是唐英年。2007年曾蔭權當選第三屆特首，許仕仁退休沒過渡新政府，由唐英年接掌政務司。

唐英年曾擔任立法局議員，2002年出任工商及科技局局長，2003年接替梁錦松出任財政司司長。2005年3月董建華職任行政長官，同年5月曾蔭權辭職參選特首，行政長官及政務司司長兩職位同時懸空，按順序由唐英年出任署理行政長官。

2007年7月，唐英年出任政務司司長，但2011年9月底宣佈辭職，原因是計劃參選2012年行政長官選舉，政務司司長生涯約4年。

林瑞麟任期最短僅9個月 不留任梁振英政府

第五任政務司司長為林瑞麟，在1999年擔任行政長官辦公室新聞統籌專員，2002年出任政制事務局局長，該部門在2007年改為政制及內地事務局。2011年，林瑞麟接替唐英年出任政務司司長，同年舉行行政長官選舉。2012年，林瑞麟宣佈不會留任新一屆政府，擔任政務司司長僅9個月。

林鄭在任約4年半 2017年初辭職參選

第六任政務司司長為林鄭月娥。林鄭早於1980年加入政府，2000年出任社會福利署署長，2004年赴任香港駐倫敦經貿辦事處處長，2005年調回港。2006年林鄭出任民政事務局常任秘書長，2007年轉為問責官員，出任發展局局長。2012年7月梁振英上任行政長官，林鄭月娥出任政務司司長，2014年曾推動政改。

林鄭月娥曾表示，做完5年任期就會退休，但2016年梁振英宣佈不競逐連任，林鄭改為考慮參選，並在2017年1月辭職，政務司司長任期約4年半。

▼張建宗哽咽告別官場▼

七旬張建宗掌政務司逾4年 黯然告別

第7任政務司司長為張建宗。張建宗在1972年已加入政府，回歸前在民政署、政務總署、工業署、貿易署等多個部門工作。1999年1月，張建宗擔任勞工處處長，2000年6月出任教育署署長，2002年起擔任經濟發展及勞工局常任秘書長（勞工）。

2007年，57歲的張建宗已屆退休年齡，立法會工聯會議員陳婉嫻等工會代表，曾表示希望張建宗留任，而同年6月張建宗獲委任為勞工及福利局局長。

2017年1月，林鄭月娥辭職參選特首，梁振英提名張建宗出任政務司司長。林鄭新政府上台後，張建宗亦能留任，至今政務司司長生涯歷時約4年5個月。不過，張建宗近50年公僕生涯，亦隨著被李家超出任政務司長而告一段落。