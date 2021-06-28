國安法｜《852郵報》所有片段下架　游清源：政治氣候急轉直下

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-28 17:37

《852郵報》創辦人、資深傳媒人游清源今天（28日）表示，隨著《立場新聞》「變陣」、前《蘋果》主筆馮偉光（筆名盧峯），香港政治氣候急轉直下，為留「有用之身」繼續留守香港，昨晚（27日）漏夜把所有《852郵報》的片段從YouTube頻道下架。

「以較安全的方式繼續留守」

游清源在Youtube上載片段，解釋將片段下架的決定，形容香港政治氣候彷佛突然變成「黑色暴雨」和「十號風球」，情況急轉直下。他自己決定留守香港，希望留「有用之身」「守護我城」，因此昨晚漏夜把《852郵報》所有片段下架，他就此向讀者和支持者致歉。

他指出，一直沿用的評論政治的方式已不可以繼續下去，形容是「不認不認還需認」，本希望於「七一」後才轉換新模式和新題材，如今被逼提早轉換。他表示，未來將會以「香港情懷」、「香港人、香港事」等作題材，繼續以支持者和讀者見面，形容是「以較安全的方式繼續留守」。

游清源表示，未來將會以「香港情懷」、「香港精神」等作題材，繼續以支持者和讀者見面。（《852郵報》Youtube）

《852郵報》今年5月已停運

今年5月，游清源宣布暫停營運《852郵報》，他當時表示由於《國安法》實施，員工及其家人感到憂慮，甚至因此辭職，同時財政收入一直難以維持，辦公室租約亦期滿，因此在種種考慮下，決定暫停營運，選擇以一人公司繼續其傳媒工作，「唯有換個形式支持落去。就係一人公司，繼續一個人發聲、發片、發文。」

《852郵報》Youtube Channel總觀看次數達1,600萬次。

《立場》昨公布五招避險

《立場新聞》昨晚發出公告，稱為保障各支持者、作者及編採人員，減低各方風險，《立場》作五點公告，其中決定將會把今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。《立場新聞》母公司六位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚接受建議，辭去董事職務。

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