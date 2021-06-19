記協今改選　《立場新聞》副採主陳朗昇當選主席：會爭取採訪權利

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-19 18:37

香港記者協會今天（19日）舉行周年會員大會，並選出2021/2022年度執行委員會委員，當中主席一職由《立場新聞》副採訪主任陳朗昇擔任，他是上屆執委會副主席。 陳朗昇向《香港01》表示，現時社會環境威脅和傷害新聞自由，上任後會致力為業界爭取採訪權利和捍衛新聞自由，並會更加主動在社交平台說明立場，就一些議題去解釋事實，例如「假新聞」的議題。

香港記者協會今天舉行周年會員大會，並選出2021/2022年度執行委員會委員。 （香港記者協會facebook圖片）

新一屆記協主席由陳朗昇出任，他現職《立場新聞》副採訪主任。執行委員就包括《Hong Kong Free Press》高級記者鄭嘉如、《德國之聲》記者江穎怡、Now新聞台編輯郭灝然、《立場新聞》首席記者劉偉程、《明報》突發記者梁銘康、《南華早報》編輯曾愛盈、香港電台電視部公共事務組助理編導阮嘉丰、UP Media HK Limited新媒體總監王婧，以及任職高級傳訊經理的潘雅儀。

至於執行委員會亦有一名學生會員，是香港浸會大學學生鄭卓伶。

新一屆記協主席是《立場新聞》副採訪主任陳朗昇（左）。 （資料圖片／鄭子峰攝）

陳朗昇向《香港01》表示，上任後最重要的是為業界爭取採訪權利和捍衛新聞自由，現時社會環境對新聞自由造成威脅和傷害，例如蔡玉玲事件，反映車牌查冊會被控告；近日《蘋果日報》編採人員及管理層涉違《國安法》被捕，以及公司資產被凍結等，更令新聞自由「受到幾度重創」。他說，新聞自由倘繼續受損，最終受害的是市民和整個社會。

陳續稱，日後記協會更加主動在社交平台說明立場，就一些議題，例如「假新聞」這個說法，去解釋事實，並積極回應外界對記協的批評。他指，自己不抗拒與任何人溝通，包括建制派，希望建制派也願意將新聞界聲音帶入議會。

陳朗昇表示，現時社會環境威脅和傷害了新聞自由，上任後會致力為業界爭取採訪權利和捍衛新聞自由。 (資料圖片／黃紫儀攝／大學線授權使用）

陳朗昇︰擔心唔係無，唔會唔驚有後果

以往記協不時受到親建制團體攻擊，在風高浪急之際，為何仍願意擔此重任？陳朗昇坦言「擔心唔係無，唔會唔驚有後果，被人告、坐監等」。但他決意參選，是因為視新聞工作為終身職業，「呢行做咗17年，好關注業界困難」。他又感謝其他執委願意一同擔當起記協工作。

陳又補充，以往會員大會上，會選出副主席一職，但今屆暫時未有人願意擔任。記協會繼續商討如何處理。