李家超升官｜聶德權：公務員一定要適應變動　盡快安排到內地掛職

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-28 17:55

公務員事務局局長聶德權表示，當局與國務院港澳辦、廣東省及深圳市溝通，希盡儘快落實公務員到內地掛職數個月的安排，「透過親身體驗，認識國家體制、政府運作、社會情況，這對了解國家，特別在大灣區地方更重要。因為大灣區的發展最重要在一國兩制基礎下，做政策的創新，要了解香港也了解內地。」

冀公務員藉到內地掛職認識國家體制

港府高層近日人事變動，李家超升任政務司司長，被稱為林鄭「愛將」的聶德權暫時未能更上一層樓。聶德權接受鳳凰衛視香港台節目訪問時，被問到問責團隊最近人事變動，他指人事調動安排時有發生，公務員團隊的重點是配合特區政府以達至工作目標，公務員一定要適應人事變動，「最重要的不是看個別人員，而是看整體，整體特區政府的組合裡，怎樣更有力地推動目前及未來一段時間，香港需要優先處理的重點課題。」

聶德權表示，現時香港百分之20的人口完成接種疫苗，離群體免疫屏障的六至七成人口接種疫苗仍有距離，認為著眼點應放在如何為社會形成更強的疫苗屏障，「無論是家庭群組、公司同事群組，還是學校群組，每個群組內如果也是高接種的，在這些群組擴散、爆發、蔓延和遇到重症甚至死亡的機會便會減少，整個社會便更加安全。」

他又指，政府為企業和機構提供的外展疫苗接種隊至今已出動23次，為超過4,600多人接種疫苗；至於在學校推展的疫苗接種計劃，至今已經收到超過三百間中小學響應，大部分希望政府提供專車，接送師生到疫苗中心接種疫苗。