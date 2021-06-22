新冠疫苗｜沙頭角200街坊外展打針　聶德權籲長者接種疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-22 16:50

公務員事務局局長聶德權今日（22日）表示，他在沙頭角墟視察約200名街坊和長者透過政府外展服務接種科興疫苗。聶德權強調，長者是感染新冠肺炎後出現併發症或死亡的最高風險群組，因此專家強烈建議長者接種新冠疫苗。企業或團體若有足夠接種疫苗的人數，和足夠的合適地方和空間，便可安排疫苗接種外展服務。

聶德權稱，今次是首次有地區組織使用外展疫苗接種服務。由於沙頭角墟位於禁區範圍之內，對外交通不便，沙頭角區鄉事委員會鼓勵和安排區內長者接種新冠疫苗，並邀請外展隊及提供地方，為他們提供一個接種疫苗的方便快捷方法。今日接種疫苗的街坊，有些也上了年紀，其中部分人行動不大方便。他們打針後可以回家休息，免卻舟車勞頓之苦。聶感謝提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

聶德權強調，長者是感染新冠肺炎後出現併發症或死亡的最高風險群組，因此專家強烈建議長者接種新冠疫苗，既可保護自己和家人，亦可協助社區早日回復常態。企業或團體若有足夠接種疫苗的人數，和足夠的合適地方和空間，便可安排疫苗接種外展服務。

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他又說，自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，當局已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界及公共交通機構提供了外展疫苗接種服務。當局現時正與不同界別的企業及團體，包括專上院校、公共事業和主題樂園等，商討提供外展接種服務的可行性。