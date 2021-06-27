李家超鄧炳強升官　劉兆佳：武官亦會變文人　任命顯國安重中之重

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-27 13:23

警隊出身的李家超及鄧炳強，分別升任政務司司長及保安局局長。全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，今次升任兩人包含兩個訊息：一是中央希望傳達國家安全和穩定問題是重中之重，二是顯示日後參與治港者在忠誠、魄力方面的標準。 對於「武官治港」質疑，劉兆佳認為李家超升任後「武官亦會變文人」，因為需要處理各政策範疇的工作，相信多了紀律部隊加入香港管治，只是突顯了國家安全的重要性。 至於《基本法》第23條工作，劉兆佳指，立法作為憲制責任一定要盡快做，但不能過急，不排除是下屆港府重要任務。他又指，港府要做好有關國家安全的教育工作，而就23條諮詢亦可作為國安教育的一部分。

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劉：不代表是紀律部隊是唯一管治力量

劉兆佳在無綫電視節目《講清講楚》表示，中央看過香港近年動亂後，認為紀律部隊更可靠，更能忠誠捍衛國家安全利益。他指，今次安排突顯愛國人才準則，能夠激勵其他政務官，如果他們想如過去一樣發揮主導政府作用，就要體現可靠、忠誠、勇氣等，以爭取中央器重。

不過，劉兆佳強調，中央提出這些準則，不代表日後紀律部隊是最重要、唯一管治力量，而是將對高層官員要求清晰化；日後社會人士都要展示這類政治才華、特質，才可取得港府高層位置。

對於今次李家超及鄧炳強升任，有人形容為「武官治港」，劉兆佳反駁指，李家超升任後就算本是「武官」，亦會變成「文人」，因為職務要處理社會各類深層次問題，推廣《基本法》、憲法教育等，又要改善香港管治狀況，都需要大量文官處理。他認為，即使多了紀律部隊加入香港管治，只是突顯了國家安全的重要性。

劉兆佳。（歐嘉樂攝）

劉兆佳：選舉換屆易生問題 餘下一年仍要加強保安

他又指，今次任命中央傳達了兩個訊息：第一、國家安全問題是未來香港的重中之重，因為本港即將面臨三場選舉，不希望敵對勢力此時有機可乘；第二、日後參與治港工作者要表現出魄力，引述指港澳辦主任夏寶龍亦曾表示要有勇氣與破壞「一國兩制」的人士鬥爭，體現擔當、勇氣及忠誠。

劉解釋，每次選舉或換屆都是容易出問題的時候，例如受敵對勢力破壞，即使同是愛國者之爭，亦有機會產生矛盾，中央亦要留意，所以選舉期是敏感時刻，就算本屆政府只餘下一年，都要加強保安工作。他亦相信，換人可改變過去本港保安隊伍單打獨鬥的現象，料現時格局可令政府內部協調起來，更能與中央配合。

▼白加道15號政務司司長官邸▼

料23條立法是下屆政府首要任務

劉兆佳估計，日後23條立法的障礙會比從前少很多，因為已有港區國安法的背景，同時大家明白不能拖延23條立法，否則國家會自行出手，因此可能是下屆政府首要任務。目前港區國安法仍未涵蓋的叛國、煽動暴亂、保護國家機密等部分，他指相對不敏感，對23條立法較樂觀。