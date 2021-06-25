高官換人｜李家超鄧炳強升官變「警察政府」？林鄭：此刻最佳人選

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-25 16:57

林鄭班子事隔一年再換班，國務院今日（25日）任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。 李家超及鄧炳強均是警隊出身，特首林鄭月娥在記者會上被問到政府是否變成「警察政府」，她強調政府用人唯才，若任用的人背景接近屬無可厚非，加上李家超長期在政府服務，希望社會不要作不必要猜度及聯想。

認同多元經驗人士出任更好 但非先決條件

林鄭在記者會上，多次被問到今次人事變動是否她屬意的人選，她僅強調獲委任的官員均為這一刻的最佳人選，對他們能力毫無置疑，並對能夠與他們合作感到高興，有信心他們會發揮所長。

對於李家超是否適合的司長人選，林鄭回應說，認同由在政府中擁有廣泛而多元經驗的人士出任司長會較好，但並非先決條件，又指出紀律部隊中有超過7萬人，即保安系統公務員佔整體公務員四成以上，代表李家超在過去擔任保安局局長期間，能統領四成公務員，她看不到對方為何沒有能力統籌及協調不同政策局工作。

林鄭月娥為李家超（左二）、鄧炳強（右）、蕭澤頤（左）監誓。（政府新聞處）

政治任命官員不限背景 強調用人唯才

林鄭強調，政治任命官員並不限背景，過去亦有不同背景人士加入政治團隊，例如前政務司司長唐英年是商界出身，亦有機會處理與自身專業不太相關的工作。

她續說，由入境處出身的曾國衞去年出任政制及內地事務局局長時，外界亦有不少猜測，林鄭強調政府一直用人唯才，加上香港屬法治社會，不會因主事官員來自特定專業及背景，就會改變本港法治社會及自由經濟的根本性質，亦並非為《基本法》23條立法作準備。