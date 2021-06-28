林鄭換班｜羅健熙質疑李家超經驗不足　劉兆佳：對政務官有衝擊

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-28 12:31

行政長官林鄭月娥上周在本屆政府任期只剩一年時間之際，作出問責官員調動，原保安局局長李家超升任政務司司長，保安局局長由原警務處處長鄧炳強接替。民主黨主席羅健熙今早（28日）指，市民無可避免覺得警隊日後在政府會有更大話語權，或會在國家安全方面更強硬地處理，他亦質疑李家超的經驗是否勝任。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次任命並非大改組，而是人事調整，不認為反映中央不信任政務官，但日後他們如果想置身重要職位，要符合有關要求，形容過去曾國衞、鄧炳強被任命為問責官員，一定程度對政務官有所衝擊，證明要顯示有膽識、勇氣、擔當，才能爭取更高職位。

羅健熙質疑李家超過去沒有涉獵其他政策範疇。（資料圖片／盧翊銘攝）

羅：李家超推動修例 林鄭曾認「完全失敗」

羅健熙在港台節目《千禧年代》指，他對於李家超在能力上是否勝任政務司司長一職仍有質疑，因為李過去沒有涉獵其他政策範疇，對房屋、醫療等民生議題未必了解。他又指，雖然李家超曾在重大事故作統籌工作，但例如協調颱風「山竹」吹襲一事，正是令社會很不滿，而他作為推動修訂《逃犯條例》的主事官員，特首林鄭月娥亦曾承認當時「完全失敗」。

劉兆佳在同一節目上指，相信政務官除了處理動亂外，亦可在維持國家安全、繁榮穩定等方面展示有擔當，例如推動香港盡快融入國家發展大局、中共十九大要求加強歷史、文化教育等。他強調，官員不能再因循守舊，要以創新精神滿足相關要求，要不畏懼面對反對勢力及既得利益者。

劉兆佳表示，就官員的功過與升任的關係，不能從單一事件看，要看整個大局。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉兆佳：中央不會重視反對派評價

羅健熙稱，過去兩年期間市民認為警隊不需要問責，質疑警方的權力愈來愈大之下，政府應思考是否任命李家超為政務司司長就可解決問題，還是已經不理會市民的看法。

劉兆佳則指，就官員的功過與升任的關係，不能從單一事件看，要看整個大局。他指，問責制是指官員要分別向市民及中央分別負責，而中共十九屆四中全會有完善官員向中央負責制度，指中央對反對派方面的評價一定不會重視地處理，而是視愛國者的看法最重要。

新任警務處處長蕭澤頤見傳媒時指，認為不少假新聞影響市民的看法。羅健熙反指，市民對警隊的強烈看法，包括元朗721事件中警方曾有一段長時間不出現，強調此事不能當作沒事發生，反問蕭澤頤如果單單要求市民「向前看」，當局又是否可就示威遊行期間發生的事「向前看」。

葉國謙指任命反映中央信任李家超

行政會議成員、港區人大代表葉國謙在商台節目上，被問到特首林鄭月娥是否對今次任命無「話事權」時，回應政府任期只剩下一年，形容換班突然，但強調所有官員都可由特首提名，而最終亦須中央同意，尤其政務司司長是重要職位，故任命反映中央對李家超信任。

葉國謙指，本港政治局面自從港區國安法及修改選舉制度後變得穩定，中央及特區重視未來一年如何迅速讓社會回復穩定及高效率，而前提是加強施政效率。他指，前政務司長張建宗雖然勤力、工作方式圓滑，但未必很進取，而李家超是紀律部隊背景，處事較硬淨及執行力強，認為他是一個合適人選。

對於有人形容政府的三個高層任命令香港變成「Police State」（警察城市），葉國謙指，任命講求人才，不認為今次是「武官管治」，而李家超任副局長開始工作，問責管治資歷足夠，與目前政府內的常任秘書長及公務員不會有矛盾。

葉國謙。（資料圖片）

對於《蘋果日報》前主筆馮偉光（筆名盧峯）昨晚涉違國安法「勾結外國勢力」被捕，羅健熙指當局應更清晰交代犯法的標準，認為是國安教育重要一環，否則令市民處於模糊狀態，認為對市民不公平。

劉兆佳則認為，有國安法後最重要是依法辦事，維持治安，言論自由、新聞自由都要在新的大框架下行事才行。他又指，外國亦有不少國家安全方面的規則，但不影響言論自由、新聞自由，強調兩者並無抵觸。