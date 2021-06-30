FCC前主席離任《Backchat》主持　傳《脈博》停播　港台：不評論

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-30 17:30

李百全上任廣播處長後，《香港電台》大變天，資深傳媒人、《自由風自由Phone》主持區家麟日前被撤換，王牌節目《五夜廣場》系列及《視點31》亦將停播。 另外，擔任《香港電台》第三台時評節目《Backchat》客席主持的香港外國記者會前主席Steve Vines（韋安仕），今天（30日）在節目尾聲宣布離職，他在節目中指出，適逢今天正好討論《國安法》一周年，對他而言，作為一名具批判性的主持人，是時候要離開《港台》。

，Steve Vines是《港台》電視節目《The Pulse》的主持人，他透露本周五的節目將會是本季最後一集，未知節目在暑假後能否再續。有消息指《The Pulse》亦將會停播。

Steve Vines：是時候要離開港台

Steve Vines於1987年來港，擔任《觀察家報》駐遠東記者，是一名資深政治評論員及資深記者，曾任識《衛報》、《BBC》及《亞洲時報》等傳媒機構，亦曾擔任外國記者會主席。他過往在《港台》第三台主持晨早音樂節目《Morning Brew》十多年，惟在今年4月，港台指Steve Vines未能以持平方式主持節目，安排他轉任《Backchat》客席主持，形容新節目可更好地利用其才能，及與觀眾有更多互動。

Steve Vines於今年4月起轉任《Backchat》客席主持，惟他今天在節目中宣布離職。他在節目尾聲與聽眾告別，指適逢今天正好討論《國安法》一周年，對他而言，作為一名具批判性的主持人，是時候要離開《港台》，形容留在《港台》的時間已完結，又指過往在港台主持多年，為此感到榮幸和愉快，但形容自己是時候要離開。

他指出，《港台》作為公營廣播機構，應向公眾負責和服務，並非向機構提供金錢的政府負責，但政府金錢的來源實際上也是來自人民。《港台》表示不評論人員離職的決定。

傳《The Pulse》停播 港台不時檢視更新節目組合

與此同時，Steve Vines是《港台》電視節目《The Pulse》的主持人，他透露本周五的節目將會是本季最後一集，未知節目在暑假後能否再續，有消息指《The Pulse》亦將會停播。

港台節目《The Pulse》去年訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及會否重新考慮台灣的世衛成員資格，引起軒然風波，內地官媒及建制派接連狙擊港台。通訊事務管理局月初裁定，接獲的相關投訴理據不足，因此毋須向港台採進一步行動。通訊局指，共接獲210宗關於電視節目的投訴，主要涉及說法偏頗、歪曲艾爾沃德的言論、做法具顛覆性、違反《香港電台約章》等。通訊局認為，節目反映多個觀點，無證據顯示對艾爾沃德不公平或聲譽受損。

港台回覆傳媒查詢時稱，港台不時檢視及更新不同頻道的節目組合，包括推出新節目取代舊節目、為現有節目注入新元素、調動節目時間、季節性暫停等。