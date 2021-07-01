授勳2021｜葉劉、鄭若驊、盧文端獲大紫荊　警隊44人獲勳成大贏家

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-01 00:38

政府今天（7月1日）公布2021年授勳名單，共746人獲行政長官頒授勳銜及嘉獎，其中7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、新民黨主席葉劉淑儀、行政會成員周松崗、全國政協常委蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端，以及港區人大代表陳振彬。 今次是林鄭月娥上任後，頒授大紫荊勳章最多的一次，而今年共有746人獲勳及嘉獎，屬歷來之最。根據統計，共44名警務人員獲勳，成為「大贏家」，包括新任警務處長蕭澤頤，獲香港警察卓越獎章。

▼▼▼大紫荊勳章名單▼▼▼

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讚鄭若驊才能超卓 張舉能：繼續維護司法獨立

今次共有7人獲頒大紫荊勳章，包括今年1月上任終院首院法官的張舉能，政府讚揚他盡心竭力為司法機構及香港市民服務，法官積極帶領司法機構， 與時並進，依法履職，在維護各界對香港司法制度的信心方面， 建樹良多。



張舉能回應指非常榮幸，此榮譽對全體法官及司法人員維持香港的獨立和專業司法制度方面的貢獻，作出肯定，「我會繼續大公無私地維護香港的法治和司法獨立」。

被美國財政部制裁的律政司長鄭若驊，亦獲頒大紫荊勳章。鄭若驊民望長期低沉，政府讚揚她盡心竭力為政府及市民服務，尤其於2018年起出任律政司司長，建樹殊偉，憑藉超卓才能及對香港和法律專業的承擔，為政府提供周全的法律意見，成績斐然。嘉許語又稱讚她致力維護法治，確保司法公義及守護公眾利益。

新民黨主席葉劉淑儀獲大紫荊。（資料圖片／張浩維攝）

葉劉：向外國解說「無議員夠我多」



至於葉劉淑儀，政府讚揚她長期參與公共服務，經常主動向國際及本地社會就香港情況作出解說，加深他們對「一國兩制」、政府施政和維護國家安全等事宜的理解，形容葉劉是廣受敬重的從政者，貢獻尤為傑出。



葉劉淑儀接受《香港01》查詢時表示，對特區政府認同其工作感到非常高興，自己多年的工作成績有目共睹，2008年起開始擔任立法會議員，由2014年「佔中」、前年反修例風波，到去年的《國安法》立法，她不斷在國際場合及傳媒為政府解說本港實際情況，直言「呢啲工作，立法會無一個議員比我做得多。」

「福建幫」元老、近期不斷撰文狙擊支聯會的盧文端，同獲頒大紫荊勳章。政府讚揚盧文端盡心服務社會，表現傑出，在商界和社會備受敬重，是深具影響力的宗僑族羣領袖，致力團結鄉親推動內地與本港的經濟和文化交流。

律政司司長鄭若驊獲頒大紫荊勳章。（鄭子峰攝）

▼▼▼獲頒金紫荊星章部分名單▼▼▼

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江樂士高調撐警獲金紫荊 政府讚「法律界泰斗」

18人獲頒金紫荊星章，包括工聯會雙料議員黃國健、經民聯主席盧偉國、林鄭「愛將」兼西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、基本法委員會委員陳弘毅、曾發表「歪風論」的上訴法庭副庭長楊振權、前刑事檢控專員江樂士（Grenville CROSS）、恒基地產主席李家誠等。



江樂士近年經常評論時事，立場親建制，他於今年2月曾致函挪威諾貝爾委員會主席安達臣，批評提名「香港民主運動」的美國國會議員包庇本港暴力示威者，香港警隊才是真正的英雄（Real Hero），形容只有香港警隊才有資格獲得諾貝爾和平獎。政府在嘉許語中，形容江樂士為「法律界泰斗」，地位尊崇。



黃國健：獲勳是工聯會上下共同貢獻

獲金紫荊星章的黃國健表示，感謝工聯會讓他有機會投身政壇，服務打工仔，形容獲勳不是他個人榮譽，是工聯會上下的共同貢獻。

黃國健表示，感謝工聯會讓他有機會投身政壇，服務打工仔，形容獲勳不是他個人榮譽，是工聯會上下的共同貢獻。（盧翊銘攝／資料圖片）

▼▼▼獲頒銀紫荊星章部分名單▼▼▼

陳克勤、黃永光等22人獲銀紫荊

銀紫荊星章方面，共有22人獲授勳，包括海關關長鄧以海、民建聯立法會議員陳克勤、旅遊界議員姚思榮、監警會新主席王沛詩、港台顧問委員會前主席陳建強、大律師公會前主席林定國、信和集團副主席黃永光等。

警務處處長蕭澤頤。（梁鵬威攝）

蕭澤頤、劉賜蕙獲警察卓越獎章

根據《香港01》統計，共44名警務人員獲勳，包括新任一哥蕭澤頤、警務處副處長〔國家安全〕劉賜蕙、高級助理處長郭蔭庸等，齊獲香港警察卓越獎章，成為「大贏家」。

55人獲頒授銅紫荊星章，包括全國青聯副主席梁宏正、傳任政制及內地事務局副局長的民建聯葉傲冬、男高音歌唱家莫華倫。另外，共有83人獲頒授榮譽勳章、165人獲頒行政長官社區服務獎狀，以及335人獲頒行政長官公共服務獎狀。

翻查資料，是次頒發7枚大紫荊勳章、18枚金紫荊勳章，為林鄭月娥任內最多。回顧梁振英任特首的年代，2016年共有7人獲頒大紫荊勳章、18人獲頒金紫荊星章，2017年更有12人獲頒大紫荊、25人獲頒金紫荊。今年共有746人獲勳及嘉獎，是歷來之最。