授勳2021｜莫華倫、車淑梅、黃傑龍獲嘉許　何超鳳獲頒銅紫荊

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-01 00:31

特區政府今日（7月1日）公布授勳名單，共746人獲勳及獲得嘉獎，是歷年之最。當中有7人獲頒大紫荊勳章，18人獲頒金紫荊星章，是林鄭月娥任內最多。 今年一大特色是較少娛樂界人物，較為知名的是男高音莫華倫、著名電台DJ車淑梅。慈善人物之中以保良局前主席何超鳳最受注目。

莫華倫2019年參與撐警集會 去年曾確診

過去不時有演藝界人士獲特區政府嘉許，今年則較為少見，知名人物有男高音莫華倫及DJ車淑梅。

莫華倫在2019年6月底修例風波期間出席撐警集會，與人大政協合唱《獅子山下》。2020年3月，莫華倫感染新冠病炎而要入院治療，先後在泰國及香港住院38天，出院後即與東區醫院醫護人員合唱《獅子山下》，為醫護打氣。

莫華倫獲頒銅紫荊星章，嘉許語指他致力推動香港的歌劇藝術發展，貢獻良多。

金牌DJ車淑梅 積極參與義工服務

人稱「淑梅姐」的車淑梅在《香港電台》任職DJ多年，主持《晨光第一線》、《開心日報》及《舊日的足跡》均廣受歡迎。嘉許語指，「淑梅姐」盡心服務廣播界多年，積極推動義工服務發展，貢獻良多，因此獲頒榮譽勳章。

「淑梅姐」是義務工作發展局董事，她曾在社交媒體透露，自己亦擁有認可調解員資格。

「賭王」女兒頒銅紫荊星章

慈善人物方面，較為人熟識的是「賭王」何鴻燊二女、保良局前主席何超鳳，她獲頒銅紫荊星章。她在2020年疫情下接棒，早前接受《香港01》訪問時坦言，在疫情下籌款不易，慈善機構在疫情下亦要靈活應變，務求多方面協助基層家庭。

叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍，亦獲頒銅紫荊星章。黃傑龍在疫情下多次向政府提出飲食界的意見，包括社交距離措施等。同時，他亦是積金局非執行董事、扶貧委員會非官方委員等。

今次名單特別之處是沒有現役運動員，但仍有不少體育界人物，主要表揚他們在發展體育運動上的貢獻，包括前風帆運動員、「風之后」李麗珊的丈夫黃德森。嘉許語表揚黃德森積極參與社區服務，尤其在香港宣傳及發展體育方面，貢獻良多，獲頒榮譽頒章。

多名民政事務專員獲表揚 蔡敏君曾DQ黃之鋒

此外，今年獲頒行政長官公共服務獎狀的人士多達335名，多區民政事務專員獲得嘉許，包括2020年立法會選舉報名期間DQ黃之鋒的蔡敏君，嘉許語指他們在應對新冠疫情工作貢獻良多。