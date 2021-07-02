七一警封維園阻設街站　職工盟被指煽動仇恨　蒙兆達憂失言論自由

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-02 11:14

昨日七一，警方動用大批警力在各區佈防，並引用《公安條例》封鎖維園，職工盟及社民連原定在銅鑼灣區設置街站，但未開始已被警方制止。 職工盟總幹事蒙兆達今早（2日）在電台節目上指，他們在旺角擺設街站「嗌咪」批評政府製造白色恐怖，被警方指言論構成煽動人民仇恨政府，要求收站，令人質疑香港已失去言論自由。 灣仔區議員邱汶珊稱，警方昨在銅鑼灣的行動對街坊造成困擾，有街坊出門購物被票控違反限眾令，又指警方禁止合法遊行使市民失去和平表達意見的機會，令市民感到壓抑，促當局思考禁止和平遊行是否適合做法。

蒙兆達批政府製白色恐怖 警方執法尺度嚴苛

蒙兆達在電台節目上表示，職工盟原定在銅鑼灣百德新街、東角道一帶擺設街站，但昨日該處有大批警員駐守，並以橙帶圍起封鎖區，職工盟成員逐欲在橙帶外擺設街站，隨即有大批警員包圍，警告他們銅鑼灣區禁止擺設街站，最後退至灣仔才可成功設置兩個街站。

他稱，職工盟亦在旺角擺設兩個街站，其中一個街站一開始便有警員前來以橙帶圍封，令市民無法接近街站，成員繼續「嗌咪」，提到近日政治打壓越來越嚴重，批評政府製造白色恐怖，警方指他們的言論構成煽動仇恨，要求他們結束街站。

至於另一個街站，蒙兆達指成員「嗌咪」時批評警權過大，遭警方警告構成煽動人民仇恨日政府，若繼續將作出拘捕。蒙兆達說，警方昨嚴苛的執法尺度，令人質疑香港已失去言論自由，「係咪批評政府做錯野，批評政府缺點，就被視為煽動仇恨呢? 咁香港仲有冇言論自由可言呢？」

邱汶珊：禁合法遊行令市民變得壓抑

邱汶珊則表示，昨日七一是公眾假期，有外傭在維園聚會，維園內正進行親子足球班，警方突然圍封令家長手忙腳亂，亦有街坊出門購物被票控限聚令，甚至有警員衝入商場進行截查，「銅鑼灣真係有街坊住嘅，見到咁嘅情況都會有啲緊張。」

她指，剛過去的「六四」及6.12中，警方同樣在銅鑼灣區以橙帶劃出截查區域，「都唔知企係邊個位算係非法集結」。她強調，警方禁止合法遊行令市民失去和平表達意見的渠道，市民無法宣洩，變得壓抑，質疑「係咪真係全部禁晒，連街站都做唔到，係最有效嘅方法呢?」