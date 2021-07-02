七一｜警在多區拘捕19名男女　另有19人被票控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 03:56

昨日（7月1日）香港回歸中國24周年，晚上銅鑼灣發生警員遇襲中刀案；疑犯自戕死亡。除此之外，截至昨晚10時，警方在多區合共拘捕19名男女，分涉「管有仿製槍械」、「分發煽動刊物」、「侮辱國旗」等罪，據悉包括「賢學思政」召集人王逸戰在內3名成員；另外亦有19名男女因違「限聚令」或「口罩令」被票控。

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警方表示，留意到早前網上有人煽動市民參與未經批准集結，遂於相關地區採取執法行動。截至昨晚約10時，19名男女（18至69歲），分涉「在公眾地方行為不檢」、「未能出示身分證明文件」、「管有仿製槍械」、「分發煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「侮辱國旗」及「阻礙警務人員執行職務」被捕。

昨午約2時25分，警方指有人在銅鑼灣一帶聚集，有人展示旗幟及示威標語，並高聲叫囂。警員發出多次口頭警告不果，以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕1男1女；該男子另涉「未能出示身分證明文件」被捕。此外，2男1女涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。他們現正被扣留調查。

及至下午約3時半，警方接報前往黃大仙毓華街和毓華里交界，發現1名23歲男子涉嫌「侮辱國旗」，將其被捕。他獲准保釋候查，7月下旬警方報到。而下午3時55分，銅鑼灣記利佐治街1名57歲男子被截查時，即場在背囊搜獲一把懷疑仿製槍械，他涉嫌「管有仿製槍械」被捕，正被扣查。

傍晚約5時，警方則在豉油街、西洋菜南街近山東街及旺角道與西洋菜南街交界天橋一帶，發現有人派發懷疑印有具煽動內容的宣傳單張，共拘捕5男6名，他們涉嫌「分發煽動刊物」被扣查，據悉包括「賢學思政」召集人王逸戰在內3名成員。其後晚上約7時，警員在天后高士威道截查1名27歲男子時，發現他藏有一把卡片刀，以涉嫌「管有攻擊性武器」將其拘捕。

此外，各區共有19名男女，亦因違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），警方向他們發出定額罰款通知書。